Основная Информация

Hell Partners — это партнерская программа, которая позволит вам привлечь трафик в два бренда онлайн-казино: Hell Spin и Ivibet. Эти сайты предлагают большие преимущества для игроков, такие как игры от ведущих провайдеров, привлекательные бонусы, круглосуточное обслуживание клиентов и большой выбор способов оплаты. казино имеют лицензии на игровые операции от Curacao Gaming Authority. Hell Partners предлагает планы revshare и дополнительные планы CPA, доступные по запросу. Большим преимуществом этой компании является то, что у них нет отрицательной политики переноса.

Модели оплаты

Revshare. Чистый игровой доход можно рассматривать как все деньги, которые казино получает от новых игроков. Это включает в себя сделанные ставки, меньшее количество возвращенных выигрышей, бонусы, административные сборы и расходы на мошенничество. Детали можно обсудить с менеджерами, структура плана начинается от 25%.

CPA. Этот план можно обсудить с менеджерами. В соответствии с Планом платежей CPA, Партнер будет получать единовременный платеж за каждого нового Клиента, а именно: когда Клиент завершает первую регистрацию, вносит минимальную необходимую сумму и выполняет минимальные требования по отыгрышу, как согласовано с вашим менеджером.

Гибридный. Этот план можно обсудить индивидуально с менеджерами.

Платежные системы

Комиссионные выплаты производятся ежемесячно в течение первых 20 дней через партнерскую платформу Netrefer. Минимальный порог выплаты комиссии составляет 100 евро, и если сумма к оплате за календарный месяц не превышает этого значения, то комиссия удерживается до ее достижения.

Бренды

Казино HellSpin

Этот игровой сайт существует уже около года и является отличным и жизнеспособным вариантом для динамичного и захватывающего игрового процесса в онлайн-казино. HellSpin имеет круглосуточный онлайн-чат, щедрый приветственный бонус и простой пользовательский интерфейс. Стоит отметить более 4000 игровых автоматов, доступных для бесплатной игры, а также 500 столов, управляемых настоящими дилерами, которые имеют полную лицензию на все свои игры.

Ivibet

Ivibet — это сайт, который существует уже почти 20 лет. Это дом любителей спортивных ставок, у которых также есть аппетит, когда дело доходит до игр в казино, поэтому они добавили этот раздел в конце прошлого десятилетия. Есть много способов сделать быстрые депозиты и снятие средств, используя безопасные методы, или воспользоваться преимуществами с бонусами за лояльность и изобилием рекламных акций. Этот бренд имеет оперативную службу поддержки клиентов, которая доступна 24/7.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Hell Partners Campaigns

Программа позволяет всем аффилиатам выбрать удобный, надежный и высококомиссионный план на свой вкус. Кроме того, программа предлагает подборку хороших брендов с конкурентной конверсией из множества фанатов по всему миру и большой выбор игр и ставок на спорт. Hell Partners также предоставляет своим партнерам все необходимые рекламные материалы, а также необходимую статистику для отслеживания их результатов. Кроме того, эта программа не переносит отрицательный баланс.