Основная Информация

Jacked Affiliates — это программа, которая позволяет партнерам продвигать бренды онлайн-казино House of Jack и Casino Mate. Щедрые бонусы, предлагаемые этими казино, а также захватывающие акции для игроков, которые любят играть в такие игры, как блэкджек или игровые автоматы. Все эти дополнения означают, что ваши коэффициенты конверсии должны быть высокими. Эти казино имеют отличные функции, позволяющие легко привлекать множество игроков.

Модели оплаты

Revshare. В настоящее время партнерская программа позволяет партнерам получать комиссию в размере 25% от всех доходов, полученных привлеченными ими игроками. Ставки устанавливаются в начальной точке и могут быть увеличены до 50%.

CPA. Этот план доступен на индивидуальной основе в случае большого объема трафика.

Платежные системы

У Jacked Affiliates есть несколько способов для партнеров вывести свои комиссионные, такие как Neteller, Skrill, InstaDebit или EcoPayz с минимальным месячным порогом в 50 евро и 300 евро для банковского перевода. Как только это произойдет, Jacked будет обрабатывать выплаты вовремя каждый месяц.

Бренды

Казино Mate

Казино Mate предлагает обширную библиотеку игр Microgaming, круглосуточную поддержку через чат, поддержку по электронной почте и бесплатные телефонные линии. Веб-сайт защищен 128-битным шифрованием SSL, что означает, что вся информация защищена. Это одно из немногих онлайн-казино, специально предназначенных для австралийцев. Казино предлагает сертифицированную честную среду от eCogra и игры, доступные в версиях 1Click Instant Play и Mobile.

House of Jack

У House of Jack есть приветственный бонусный пакет, который дает игрокам до $/€1000 в виде бонусов, а также 200 бесплатных вращений. Что касается игр для казино, оба бренда используют игры от таких разработчиков, как Microgaming Play’n GO Quickspin Spigo IGTEch и Betsoft.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Jacked Affiliates

Программа Jacked Affiliates предоставляет своим партнерам все необходимые рекламные и маркетинговые материалы, нужные им для привлечения новых игроков. После того, как партнеры официально зарегистрированы, в их учетных записях могут быть доступны для баннеров / рекламных акций и получение подробных отчетов.