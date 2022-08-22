Основная Информация

Jim Partners — это официальная партнерская программа казино, отвечающая за маркетинг казино Slottica, казино All Right, казино Lucky Bird, казино Slottyway, казино SuperCat и казино Spinamba, среди прочих. В этих онлайн-казино игроки могут наслаждаться такими играми, как Play’n GO, Quickspin и NetEnt. Веб-сайты поддерживают несколько языков, и ими можно пользоваться мгновенно или на ходу. Деятельность Jim Partners лицензирована и регулируется правительством Кюрасао.

Модели оплаты

Revshare. Этот план позволяет партнеру зарабатывать до 50% прибыли казино от рефералов. Данная ставка сохраняется в течение первого месяца с момента регистрации, а со второго размер вознаграждения снижается до 40%. Если вебмастер не проявляет активности в течение 60 дней, то комиссия снижается до 25%.

CPA. Точную комиссию можно найти на веб-сайте партнеров, или партнеры могут адаптировать эти планы по запросу при разговоре со своим менеджером по работе с партнерами. Планы CPA также доступны по запросу.

Гибридный. Партнеры имеют доступ к гибридной модели, разработанной на индивидуальной основе. Все детали можно обсудить с персональным менеджером.

Субпартнерство. Партнеры получают процент от прибыли привлеченных субпартнеров. Программа обещает вебмастерам комиссию до 10%, начальная ставка 5%.

Бренды

Super Cat. Казино SuperCat — это онлайн-казино, участники которого могут прийти и насладиться целым рядом игр, включая видеослоты и настольные игры. Сайт поддерживает несколько языков, и в него можно играть мгновенно, или участники могут использовать свое мобильное казино. Казино SuperCat лицензировано и регулируется правительством Кюрасао.

Spinamba. Казино Spinamba — это онлайн-казино с каталогом лучших игр от нескольких поставщиков программного обеспечения, таких как NetEnt, Play’n GO, Microgaming, Playson, Betsoft, Endorphina и Quickspin. Здесь у игроков будет множество разнообразных игр казино, которые включают в себя традиционные и современные игры, видео-слоты и настольные игры, а также зал с живыми дилерами.

Slottika. Отличается хорошей коллекцией игр (около 2500 наименований), наличием скачиваемого клиента и мобильного приложения, а также щедрым приветственным бонусом в размере 200% к сумме депозита. Благодаря этим преимуществам партнерская программа казино Slottica при правильном подходе позволяет вебмастеру получать хороший и стабильный доход.

Lucky bird. Lucky Bird Casino — это онлайн-казино, работающее на базе множества ведущих поставщиков программного обеспечения, таких как Microgaming, NetEnt, Play’n GO, Betsoft, Endorphina, Quickspin и Playson. Участники смогут выбирать из различных типов игр, включая видеослоты и настольные игры, а также живое казино.

Fortune Clock. Казино Fortune Clock — это онлайн-казино, в котором представлен каталог игровых провайдеров, в который входят такие компании, как Microgaming, NetEnt, Quickspin, Betsoft и Endorphina. Казино поддерживает несколько языков и может быть мгновенно доступно через веб-браузер.

All right. Казино предлагает видеослоты от нескольких десятков провайдеров, бонусы с низкими вейджерами и кэшбэк до 20%. Проект принадлежит оператору Atlantic Management B.V. Works с 2018 года.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Jim Partners

Jim Partners использует проприетарное программное обеспечение. Партнеры будут иметь полный доступ к подробным статистическим отчетам и смогут отслеживать размер дохода, который они зарабатывают в режиме реального времени.