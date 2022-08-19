Основная Информация

Junic Partners является надежным маркетинговым партнером Casino Universe, онлайн-казино, в котором есть игры от ведущих поставщиков, таких как Red Tiger Gaming и Thunderpick. Сайт доступен на нескольких языках. Эта компания имеет лицензию Управления по азартным играм Мальты со всеми изложенными правилами.

Модели оплаты

Revshare. Партнерская программа предназначена для того, чтобы дать возможность партнерам, которые привлекают новых игроков, зарабатывать много. Партнеры могут зарегистрироваться в стандартном плане распределения дохода, где они будут получать процентную долю от общего ежемесячного дохода от игр привлеченных игроков. Структура комиссии начинается с FTD 0–5 для 30 % и доходит до 45 % для 40+ FTD (первоначальных вкладчиков).

Субпартнерство. Партнеры могут получить дополнительные 5% за каждого привлеченного партнера.

Платежные системы

Комиссия рассчитывается ежемесячно и производится банковским переводом около 15 числа каждого месяца с минимальным порогом платежа 500 евро. Эта программа не имеет отрицательной политики переноса, но партнеры должны иметь ввиду, что могут взиматься административные сборы.

Бренды

Casino Universe

Casino Universe предлагает широкий выбор игр от самых популярных студий, таких как Microgaming, NetEnt и Rival. Платформа также включает в себя множество уникальных функций, таких как выгодные бонусы и акции для игроков. Не говоря уже о щедрых бонусных предложениях, VIP-клубе и отзывчивой поддержке клиентов. Казино также предлагает снятие средств в течение 24 часов после обработки.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Junic Partners

Junic Partners — это группа профессионалов, работающих в отрасли с самого ее основания, и богатый опыт помог им добиться успеха. Этот партнер предлагает низкий минимальный порог оплаты и отсутствие отрицательного переноса. У них также есть возможности субаффилиации, что означает, что партнеры могут зарабатывать дополнительный процент. Junic Partners использует программное обеспечение SoftSwiss для отслеживания комиссии, а также для поиска маркетинговых инструментов, которые помогут удержать игроков и привлечь новые депозиты.