Основная Информация

Kazoom Affiliates — это партнерская программа казино, созданная для продвижения казино Kazoo. Этот сайт онлайн-азартных игр предлагает игры от NetEnt, Play'n GO и Quickspin на английском или финском языке через веб-браузер и на мобильных устройствах. Эта компания имеет лицензию Maltese Gaming Authority.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры будут включены в стандартный план распределения чистого дохода. В соответствии с этой схемой они могут получать процент от общего ежемесячного игрового дохода, получаемого привлеченными игроками. Партнерская программа предназначена для поощрения партнеров, которые приводят новых клиентов в казино, с помощью структуры поощрений, которая увеличивается по мере того, как они проходят через каждый уровень. Это не только обеспечивает разнообразие с точки зрения того, сколько денег можно заработать, но также означает, что комиссия пожизненная.

Платежные системы

Компания платит партнерам в полном объеме каждый месяц. Комиссия обычно выплачивается примерно 7-го числа каждого платежного цикла в евро с использованием Neteller, Skrill или банковского перевода в качестве платформ для обработки платежей. Эта программа не имеет ограничений на снятие средств, комиссий и отрицательного переноса.

Бренды

Kazoom Казино

Kazoom предлагает более 1900 игр от самых популярных мировых провайдеров, таких как NetEnt и Play’n GO. Пользователи могут играть мгновенно через веб-браузер или на мобильном телефоне. Kazoom также предлагает мгновенный вывод средств. Это казино лицензировано Управлением по азартным играм Мальты. Kazoom — онлайн-казино, не требующее регистрации. Онлайн-чат доступен в течение всего дня для получения помощи.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Kazoom

Kazoom Affiliates — хорошая партнерская программа для работы. Они платят быстро, а их партнерская программа имеет много преимуществ. Программа не имеет ограничений на снятие средств, комиссий и отрицательного переноса. Партнеры могут получать пожизненные комиссионные и отслеживать свою эффективность с помощью программной платформы NetRefer.