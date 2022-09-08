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LvBet Partners были созданы для продвижения мультиплатформенного бренда онлайн-гемблинга LVBet. Платформа проста в навигации и доступна на любом устройстве, включая смартфоны или планшеты. Партнерская программа предлагает своим партнерам комиссию, которая может достигать 40%, планы CPA и Hybrid и отсутствие негативной политики переноса, чтобы начинать каждый месяц с нуля. Кроме того, новые партнеры получают возможность получать повышенную комиссию от модели распределения доходов в первые два месяца работы с программой.

Модели оплаты



Revshare. Структура комиссионных, предлагаемая партнерами LvBet, полностью основана на чистом игровом доходе привлеченных игроков. Эта модель оплаты доступна для всех партнеров с самого начала.

В первые два месяца работы с партнерской программой партнеры получают повышенную комиссию от Revshare в размере 50%. После этого партнеры будут перемещены на стандартную многоуровневую комиссионную структуру, которая начинается от 0 до 999 евро за 20% и доходит до 40% за 35 000 евро и более.

CPA. Hybrid. Эти планы доступны для всех партнеров после обсуждения с менеджерами. Партнер должен провести не менее двух месяцев в соответствии со стандартной структурой, прежде чем можно будет сделать какое-либо утверждение.

Субпартнерство. Этот план вознаграждает партнеров этой платформы 5% за каждого партнера, которого они приводят в программу.

Платежные системы



Платежи обрабатываются в евро через Skrill, Neteller и банковский перевод в течение 14 дней после окончания каждого месяца с применением административных сборов. Минимальный порог для банковского перевода составляет 250 евро и минимальная сумма 50 евро для электронных кошельков.

Бренды



LVBet. LvBet основан в 2016 году и принадлежит Fairload Ltd. Это казино имеет лицензию Управления по азартным играм Мальты. Казино LVbet имеет огромный выбор игровых автоматов от Blueprint Gaming, Microgaming, NetEnt, Novomatic, Play’n GO, Pragmatic Play, Thunderkick и многих других. Кроме того, LVBet имеет SSL-шифрование, поддержку живого чата, огромный выбор онлайн-слотов и адаптивность для мобильных версий.

Почему стоит выбрать партнерскую программу LVBet Partners



Маркетинговые инструменты LvBet Partners оптимизированы, чтобы облегчить партнерам привлечение новых игроков. Все инструменты доступны на нескольких языках и в разных размерах и могут использоваться для различных целей. Платформа NetRefer позволяет партнерам LVbet отслеживать своих игроков и получать показатели маркетинговых материалов в режиме реального времени.