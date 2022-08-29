Основная Информация

Партнерская программа Magical Spin была создана для продвижения одного бренда под названием Magical Spin. Эта компания имеет лицензию Кюрасао и принадлежит Betrust Entertainment B.V.

Magical Spin Affiliates — это новая интересная партнерская программа, в которой уже зарегистрировалось многое партнеров. Он предлагает много функций, в том числе высокие коэффициенты конверсии благодаря щедрым приветственным предложениям, а также привилегии для постоянных игроков, такие как VIP-программа.

Модели оплаты

Revshare. Партнерам гарантируется стандартная комиссия за распределение доходов от онлайн-казино, которое они продвигают. Ставки для этого плана варьируются от 20% до 40%, в зависимости от того, какой доход партнер может получить от привлеченных им игроков.

CPA. Гибридный. Эти планы доступны после обсуждения с менеджерами. Партнеры могут получать фиксированную ставку за каждого нового игрока, который соответствует требованиям, указанным в плане.

Субпартнерство. Субпартнерский план доступен для всех аффилиатов, которые направляют новых партнеров в программу.

Платежные системы

Партнеры могут использовать несколько способов вывода заработанных комиссий, например банковский перевод. Все платежи обрабатываются один раз в месяц с минимальным месячным порогом в

50 долларов. Эта программа не имеет отрицательного переноса.

Бренды

Magical Spin

Magical Spin — это авторитетный онлайн-бренд, основанный в 2017 году и предлагающий игрокам отличные акции и бонусы для начала игры. Magical Spin оправдывает свое название, предлагая на выбор более 3000 различных слотов. В Magical Spin вы также найдете громкие имена в отрасли, включая Play’n Go, Yggdrasil или даже Pragmatic. Но и новые разработчики также нашли пристанище в Magical Spin. На веб-сайте также есть обширная библиотека популярных игр, включая игры от таких разработчиков, как Genesis Studios, Red Tiger Games и многих других.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Magical Spin

Magical Spin Affiliates предоставляет своим партнерам ряд рекламных и маркетинговых материалов для привлечения новых игроков. Партнеры имеют доступ ко всем видам маркетинговых инструментов, которые они затем могут использовать в своих кампаниях, а также к другим полезным инструментам, таким как простой генератор ссылок, конструктор баннеров HTML5 и программа для чтения XML-каналов. Партнерская программа также предоставляет своим партнерам возможность отслеживать всю статистику и заработанные комиссии с необходимой периодичностью.