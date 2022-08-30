Основная Информация

MagicJackpot Affiliates была запущена в 2021 году для продвижения одноименного бренда онлайн-гемблинга. Magicjackpot Affiliates управляется MJP Interactive Ltd, компанией, зарегистрированной в соответствии с законодательством Мальты. С опытной командой преданных своему делу менеджеров по работе с клиентами они могут ответить на любые вопросы партнеров об их услугах. Компания обещает своим аффилиатам хорошую конверсию, быстрые и стабильные выплаты и отличную поддержку.

Модели оплаты

Revshare. CPA. Гибридный. Эта программа предоставляет своим партнерам комиссию, которая может быть увеличена до 40% от доли дохода. Они также предлагают CPA и гибридные сделки в зависимости от типа поступающего трафика. Все подробности о структуре комиссии и требованиях можно обсудить с менеджерами.

Платежные системы

Партнерская программа MagicJackpot предлагает своим партнерам только один способ вывода заработанных комиссий — банковский перевод. Все платежи производятся при достижении минимального месячного порога в 100 евро.

Бренды

MagicJackpot

MagicJackpot — это бренд онлайн-казино, управляемый ведущим румынским оператором Superbet. MagicJackpot лицензирован румынским органом по азартным играм. Это казино предлагает своим пользователям широкий выбор игр и игровых автоматов от популярных провайдеров в индустрии iGaming.

Почему стоит выбрать партнерскую программу MagicJackpot

Программа MagicJackpot позволяет партнерам выбирать любой комиссионный план по своему выбору, чтобы привлекать больше новых игроков и получать больше дохода. Эта программа представляет известный на рынке бренд, который уже имеет своих поклонников и может предложить хорошую конверсию. Кроме того, в основе программы лежит программное обеспечение от NetRefer, которое помогает аффилиатам ежедневно отслеживать все действия привлеченных пользователей, а также анализировать их результаты и находить новые рекламные материалы.