Основная Информация

MainStreet Affiliates была создана для продвижения двух казино RTG под названием Sun Palace Casino и Slots Plus. Эти казино являются частью MainStreet Affiliates, которые работают уже более 12 лет. Это семейство онлайн-казино предлагает обширную линейку игровых автоматов, видеопокеров и настольных игр, в которые можно играть на своем телефоне или планшете.

Модели оплаты

Revshare. Единственный комиссионный план, доступный для партнеров, — это распределение доходов. Структура комиссии модели распределения доходов начинается с 40% и основана на чистом игровом доходе, полученном привлеченными игроками.

Субпартнерство. Партнеры могут получать 5% субпартнерской комиссии за привлечение других партнеров к программе.

Платежные системы

Все платежи обрабатываются до 15 числа каждого месяца в долларах США без каких-либо административных сборов. Партнерский доход переносится до тех пор, пока не будет достигнут минимальный порог в 300 долларов. Партнеры могут выбрать предпочтительный способ оплаты для вывода доходов с помощью банковского перевода, чека, Neteller, банковского чека или своего игрового счета в одном из казино Mainstreet.

Бренды

Казино Sun Palace. Казино Sun Palace было основано в 2002 году и принадлежит Main Street Vegas Group. Казино Sun Palace имеет огромный выбор игровых автоматов от производителя Real Time Gaming. В этом казино есть SSL-шифрование, достаточное количество игровых автоматов Netent, Live Casino Hall, хороший приветственный бонус, слоты в стиле Лас-Вегаса и чат онлайн-поддержки.

Slots Plus. Это казино было основано в 2002 году компанией Main Street Vegas Group. Казино Slots Plus предлагает большой выбор игровых автоматов от производителя Real Time Gaming. Кроме того, это казино имеет поддержку большого количества валют и способов оплаты, достаточное количество игровых автоматов Netent, VIP-программу для постоянных игроков, мобильное казино, отличные покерные турниры и лицензировано 2 авторитетными игровыми комиссиями.

Почему стоит выбрать партнерскую программу MainStreet

MainStreet Affiliates предоставляет аффилиатам раздел маркетинговых инструментов, где можно найти все маркетинговые инструменты. Партнеры могут получать баннеры, ссылки, html-рассылочные программы, бегущие строки и баннеры веб-страниц. Эта программа основана на программном обеспечении RTG, которое предлагает партнерам удобную навигацию, отчеты игроков, доступ к рекламным материалам и многое другое.