Основная Информация

Maneki Partners — это отличный способ продвижения бренда онлайн-казино, ориентированного в первую очередь на богатые рынки. У этой новой программы будут филиалы, продвигающие казино Maneki. Этот новый бренд казино отличается щедрыми бонусами и регулярными акциями; он также предлагает качественные игры от ведущих провайдера. Те, кто присоединится к партнерству, получат хорошие конверсии за счет богатого рынка, популярного нового бренда для продвижения, а также стабильных ежемесячных комиссионных выплат.

Модели оплаты

Revshare. Как партнер, вы сможете получать доли от дохода, полученного от игроков, которые присоединяются и вносят депозит в казино Maneki. В течение первых 3 месяцев аффилиатам предлагается 40% комиссии от доли дохода. По истечении начального трехмесячного периода партнеры будут получать стандартную многоуровневую комиссию, которая начинается с 25% для 10 FTD и может достигать 40% для 50 и более FTD.

CPA. Утверждение этого плана может быть запрошено у менеджеров после выполнения всех требований.

Субпартнерство. Партнеры могут получать дополнительную комиссию на основе фиксированной ставки за привлеченных партнеров.

Платежные системы

Партнеры получают выплаты в конце каждого месяца в евро, как только заработанная комиссия составляет не менее 20 евро для электронных кошельков и 100 евро для банковского перевода. Партнеры могут вывести свои доходы с помощью Skrill, Neteller или банковского перевода. Программа имеет лимит снятия средств в размере 20 000 евро.

Бренды

Казино Maneki

Maneki Casino — новое онлайн-казино, начавшее свою деятельность в 2019 году и имеющее лицензию Управления по азартным играм Мальты. Сайт предлагает игрокам из Канады, Швейцарии, Польши, Германии, Финляндии, Норвегии и Южной Африки щедрые приветственные бонусы и бесплатные вращения. Есть даже эксклюзивный VIP-клуб лояльности с 7 уровнями с подарками на день рождения, более быстрым снятием средств и сниженными требованиями к отыгрышу бонусов. В этом казино есть широкая библиотека игр от NetEnt, Yggdrasil, Evolution Gaming и многих других.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Maneki Partners

Партнерам предоставляются все необходимые рекламные материалы и инструменты мониторинга для эффективного продвижения Maneki Casino. После регистрации партнеры могут войти в свои учетные записи, где они найдут баннеры, рекламирующие бренд, а также другой мультимедийный контент, который может быть настроен для них. Maneki Partners основан на платформе SoftSwiss, чтобы партнеры могли видеть свою работу и всю статистику.