Основная Информация

Mansion Affiliates — официальная партнерская программа казино известной Mansion Group, в которую входят такие бренды, как Casino.com, Mansion Casino и Mansion Bet Casino. Эти многоплатформенные онлайн-казино предлагаются игрокам по всему миру, за исключением США, Германии и некоторых других регионов с ограниченным доступом. Mansion Affiliates была создана в 2012 году, хотя сами бренды намного старше. Партнерская программа зарегистрирована под юрисдикцией Гибралтара.

Модели оплаты

Revshare. Ставка по данной модели заработка плавающая. Изначально после регистрации вебмастера получают базовую комиссию в размере 20% для онлайн-казино и 10% для букмекерской конторы. В зависимости от активности пользователя и других параметров ставка может увеличиваться до 50%.

CPA. Переход на эту программу позволяет получать фиксированный доход за каждого привлеченного игрока. Точный размер вознаграждения рассчитывается с учетом активности приглашенных и закрепленных за аккаунтом пользователей, типа трафика и других показателей.

Гибрид. Этот план сочетает в себе две модели — RevShare и CPA. Подключиться к нему можно только в индивидуальном порядке, связавшись с менеджером.

Subaffiliate. Партнеры также могут зарегистрироваться в своей субпартнерской программе, где они могут получать долю дохода, который генерируют привлеченные ими партнеры. Точная ставка оплаты не указана на их веб-сайте, но партнеры могут обсудить это со своим менеджером по работе с клиентами..

Платежные системы

Члены Mansion Affiliates должны вручную запрашивать выплаты своих комиссий. Запросы необходимо отправлять до 5-го числа месяца, а платежи будут полностью обработаны к 20-му числу. Аффилированное лицо должно накопить не менее 100 долларов США в виде комиссионных, прежде чем оно получит право на получение платежа.

Платежи могут быть отправлены через Neteller или банковским переводом или любым другим способом по их собственному усмотрению.

Бренды

MansionBet. Партнерская программа казино Mansion продвигает букмекерский проект, которым управляет тот же холдинг. Компания предлагает тысячи ставок на десятки спортивных дисциплин, а новичкам обещает бонусы и честные выплаты.

Casino.com. Онлайн-казино, запущенное в 2017 году и работающее по лицензиям игорных комиссий Гибралтара и Великобритании. Коллекция включает в себя более 400 азартных развлечений от многих популярных провайдеров, таких как Red Tiger, Microgaming, Blueprint и некоторых других. Новичкам предлагается один бездепозитный бонус в размере 20 бесплатных вращений и приветственная акция до 400 долларов. Помимо них, в определенные дни игрокам доступны регулярные специальные предложения, в рамках которых раздаются денежные призы, фриспины и другие подарки.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Mansion

Mansion Affiliates использует широко известную платформу MyAffiliates. Это программное обеспечение позволяет аффилиатам в режиме реального времени просматривать активность своих игроков, начисленные комиссионные и другую ключевую статистику с помощью интерактивной панели инструментов и настраиваемых отчетов. Партнеры также могут получить доступ к последним рекламным материалам.