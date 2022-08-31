Основная Информация

Узнаваемость бренда MarathonBet находится на высоком уровне, ведь он работает над репутацией десятилетиями и привлекает миллионы поклонников. Тем не менее, для стабильного притока пользователей букмекерская контора заинтересована в долгосрочном рекламном сотрудничестве с партнерами. Для этого была создана партнерская программа — программа по привлечению трафика с помощью аффилиатов.

Зарегистрироваться и участвовать в партнерской программе букмекера может любой совершеннолетний пользователь, имеющий легальный источник трафика. Партнеры могут использовать несколько сайтов, каждый из которых будет иметь отдельную статистику, чтобы увидеть производительность.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры получают комиссию по распределению доходов по умолчанию. В начале партнерства партнеры получают 30% от дохода компании. Эта сумма зависит от средств, которые букмекер получил благодаря клиенту, привлеченному партнером, и может быть увеличена при индивидуальном рассмотрении.

При этом партнерская программа MarathonBet дает пожизненный доход, то есть процент от прибыли бетторов от агентской базы остается у него.

CPA. Для партнеров, демонстрирующих высокие результаты, компания предлагает работу по CPA в индивидуальном порядке. Эта модель подразумевает фиксированную оплату за целевое действие, например, создание аккаунта беттером и пополнение депозита.

Платежные системы

Партнеры получают выплаты в начале каждого месяца, срок вывода средств может занимать от 7 до 10 дней, в зависимости от выбранного метода. Доступно несколько вариантов оплаты, таких как OroPay, Neteller, Skrill, WebMoney, EcoPayz и банковский перевод. Партнеры могут вывести любую сумму от $5.

Бренды

МарафонБет

Marathon Bet — это букмекерская контора, которая предоставляет продукты для мобильных казино по всему миру. В настоящее время он работает из своей штаб-квартиры в Соединенном Королевстве и популярен как один из первых онлайн-букмекеров. В последние годы компания запустила букмекерскую контору для смартфонов, доступную для всех устройств Android, IOS и планшетов. Благодаря этим мощным связям компания в настоящее время имеет более 1000 филиалов и 80 стран-участниц.

Почему стоит выбрать партнерскую программу MarathonBet

Программа MarathonBet предоставляет реферальные ссылки, клики по которым фиксируются в системе и влияют на выплату комиссии. Программа может предложить баннеры, целевые страницы, текстовые ссылки и многие другие маркетинговые инструменты для продвижения бренда.