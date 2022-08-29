Основная Информация

Max Affiliates — это партнерская программа для азартных игр, которая продвигает два мультиплатформенных казино с мгновенной игрой. К ним относятся казино Slotty Vegas и казино VulkanBet. Оба сайта предлагают ведущие игры от Microgaming, Leander Games, NetEnt и других. Max Affiliates имеет лицензию Управления по азартным играм Мальты. Как партнер, вы можете получать доход в зависимости от трафика, который вы генерируете в казино Max Affiliates. Чем больше трафика вы приносите, тем больший доход вы потенциально можете заработать.

Модели оплаты

Revshare. Направляя игроков в онлайн-казино, партнеры могут получать комиссию от чистого дохода, который они получают.

Max Affiliates предлагает более высокий процент в течение первых трех месяцев членства. После этого партнеры будут переведены на стандартную комиссионную схему, основанную на количестве активных игроков, которые у вас есть в любом месяце - комиссия составляет от 25% до 40%.

CPA. Гибридный. Компания предлагает несколько различных планов, в том числе гибридный план или план CPA для партнеров, которые предпочитают единовременную плату за каждого внесшего депозит игрока. Эта структура фиксированной платы сочетается с сокращенной версией плана распределения доходов.

Все аффилированные лица могут подать заявку на рассмотрение, чтобы присоединиться к этим планам.

Субпартнерство. У Max Affiliates есть субпартнерский план, в котором партнеры могут зарабатывать деньги на эффективности привлеченных им новых партнеров.

Платежные системы

Max Affiliates предлагает несколько платежных систем для вывода средств: Skrill, Neteller и банковский перевод. Эта программа также предлагает низкий порог платежа в размере 100 фунтов стерлингов для вывода доходов и отсутствие политики отрицательного переноса. Все выплаты производятся в первые 10 дней каждого месяца.

Бренды

Slotty Vegas

Казино Slotty Vegas — это качественное онлайн-казино, лицензированное двумя авторитетными игровыми комиссиями. Казино предлагает множество акций, более 10 разных языков и хороший выбор игр и игровых автоматов от Netent. Сайт оптимизирован для игры на смартфоне или планшете и имеет Live Online Casino. Казино также предлагает игры от Novomatic.

Vulkan Bet

Казино Vulkan Bet предлагает игрокам широкий выбор игр, а также онлайн-поддержку и поддержку игроков 24/7. Казино Vulkan Bet также оптимизировано для доступа к мобильному телефону и предлагает возможность играть онлайн. Вы можете попробовать играть бесплатно без регистрации и насладиться удобной навигацией.

Почему стоит выбрать программу MaxAffiliates

Партнерская индустрия азартных игр очень конкурентоспособна, но Max Affiliates предоставляет своим партнерам высококачественные маркетинговые инструменты и ресурсы, чтобы помочь им добиться успеха. Эта программа использует известную платформу NetRefer. Это программное обеспечение предлагает все, что нужно партнеру, от настраиваемых отчетов и быстро обновляемой статистики на панели инструментов до простых комиссий и доступа к маркетинговым материалам. В результате Max Affiliates может предоставить своим партнерам простой в использовании интерфейс, который помогает им оставаться в курсе своей деятельности.