Общая Информация

mBit Affiliates — партнёрская программа, созданная игорным заведением mBit Casino в 2014 году. За время её существования она завоевала отличную репутацию, и сегодня ей пользуется огромное количество партнёров из самых разных стран мира. Они ценят не только репутацию программы, но и практические преимущества, которые она даёт.

Преимущества для Партнёров

Выгода. Комиссионные, которые получают участники mBit Affiliates, — заметно выше, чем во многих других партнёрских программах: их размер достигает 50%. Есть возможность получения пассивного дохода без ограничения по сроку — для этого в партнёрскую программу можно привлекать рефералов

Лёгкость привлечения игроков и увеличения дохода. В онлайн-казино, разработавшем программу mBit Affiliates, — множество азартных игр и ставок на спорт, рассчитанных на ценителей азарта с разным уровнем подготовки. Представлены игры от известных разработчиков — NetEnt, Betsoft и Evolution Gaming. Игроки ценят такое многообразие и с удовольствием посещают онлайн-казино, а партнёры игорного заведения благодаря этому получают хороший доход

Большой выбор маркетинговых инструментов. Участники программы mBit Affiliates получают доступ к фирменным баннерам, посадочным страницам, ссылкам и другим промо-материалам для продвижения брендов игорного заведения

Прозрачность. Партнёры mBit Affiliates работают в программном обеспечении собственной разработки казино. В нём они могут следить за уровнем своего дохода, контролировать приток новых игроков, формировать развёрнутые отчёты

Удобство вывода денег. Партнёрская программа позволяет выводить средства разными способами, в том числе в самой распространенной криптовалюте — биткоине

Надёжность. За почти 10 лет работы в игровой индустрии онлайн-казино mBit Casino зарекомендовало себя как надёжный платёжный партнёр, строго соблюдающий свои финансовые обязательства

Бренды

Участники партнёрской программы, монетизируя свой интернет-трафик, продвигают основной бренд игорного заведения, которое её разработало, — mBit Casino. Кроме того, идёт продвижение других брендов компании, создавшей программу mBit Affiliates:

Bitstarz Casino. В этом игорном заведении — огромный выбор азартных игр от SoftSwiss, Amatic Industries и других известных разработчиков;

1win. Под этим брендом работает букмекерская контора, в которой предлагают большой ассортимент ставок на спорт и позволяют выиграть хорошие суммы.

Несколько брендов — это плюс для партнёров программы mBit Affiliates. Такое многообразие расширяет возможности по привлечению новых игроков — а значит, позволяет быстро увеличивать партнёрский доход.

Модели Выплат

Программа mBit Affiliates предусматривает начисление партнёрам комиссионных по модели RevShare (Revenue Share, распределение дохода). В соответствии с ней партнёр получает комиссионные от 25 до 50% от дохода игроков, которые приносят онлайн-казино привлечённые им игроки. Верхний предел диапазона комиссионных — 50% — значительно выше, чем во многих других подобных программах.

Партнёр может привлекать в программу mBit Affiliates новых участников — своих рефералов. В этом случае он будет без ограничения по сроку получать 5% от доходов, которые его рефералы приносят игорному заведению.

Платёжные Системы

Партнёрская программа mBit Affiliates предусматривает вывод заработанных денег посредством банковского перевода, через платёжные системы Skrill и Neteller. В отличие от многих других подобных программ, есть возможность вывода денег в криптовалюте — биткоине.

Выплаты совершаются раз в месяц. Установлена минимальная сумма к выводу — всего $50, что ниже, чем во многих других партнёрских программах.

Почему Стоит Выбрать Программу mBit Affiliates?

Высокие комиссионные, стабильность и надёжность выплат, лёгкость привлечения клиентов и увеличения дохода, удобство и прозрачность — вот то, за что стоит выбрать партнёрскую программу mBit Affiliates. Зарегистрируйтесь в ней, и вы с большой выгодой монетизируете свой интернет-трафик!