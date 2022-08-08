Основная Информация

MegaRush Affiliates — это партнерская программа популярного бренда онлайн-казино, которая предлагает ряд привилегий для всех своих игроков, включая щедрые бонусы и программы лояльности. Бренд, который представляет эта партнерская программа, называется Mega Rush Casino. Помимо продвижения некоторых из лучших игровых провайдеров, партнеры также будут иметь доступ к удивительным функциям, которые могут помочь им генерировать больше конверсий и дольше удерживать игроков.

Модели оплаты

Revshare. Партнерская программа разработана таким образом, чтобы партнеры могли получать процентную долю от общего дохода своих игроков. Партнеры размещаются на автоматически увеличивающемся плане в зависимости от того, сколько депозитов было внесено их рефералами. Ставка комиссии начинается с 25% и может доходить до 35%.

CPA. Гибридный. Эти планы доступны по запросу для активных партнеров. Стоимость CPA-сделки может варьироваться от 100 до 150 долларов.

Платежные системы

Платежи производятся 15-го числа каждого месяца с минимальным порогом платежа в размере 50 евро. Комиссия оплачивается с помощью Neteller, Skrill или Bank Draft. Платежи будут производиться только в евро.

Бренды

Казино МегаРаш. Казино MegaRush предлагает широкий выбор игр: видеослоты, настольные игры и скретч-карты. Вы можете наслаждаться ими через веб-сайт или на своем мобильном устройстве с программным обеспечением Play'n GO. Сайт также поддерживает несколько языков, поэтому каждому игроку будет легко, независимо от того, в какой стране он находится. Сайт казино лицензировано и регулируется Управлением по азартным играм Мальты.

Почему стоит выбрать партнерскую программу MegaRush

MegaRush предлагает низкий минимальный порог ежемесячного платежа и не имеет отрицательного переноса. На сайте казино используются новейшие протоколы шифрования для обеспечения безопасности всех транзакций и информации.