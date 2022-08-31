Основная Информация

Metal Affiliates была создана для продвижения бренда онлайн-гемблинга под названием Metal Casino. Этот бренд казино предлагает своим игрокам широкий выбор игр от самых популярных провайдеров, таких как Microgaming, NetEnt и Play’n GO. Эта компания имеет лицензии Управления по азартным играм Мальты и Комиссии по азартным играм Великобритании.

Модели оплаты

Revshare. Партнерская программа предлагает сделки по распределению доходов на основе комиссионных, в которых партнеры получают компенсацию в зависимости от чистого дохода казино от игроков, привлеченных в казино каждый месяц. Стандартная ставка комиссии начинается с 30% и доходит до 40% от чистой выручки; более высокая комиссия доступна в зависимости от объема трафика.

CPA. Гибридный. Партнеры могут обсудить различные модели оплаты с менеджерами в индивидуальном порядке.

Платежные системы

Комиссия выплачивается ежемесячно, а прибыль партнера будет отправлена ​​банковским переводом. Минимальный порог оплаты для всех комиссий менее 500 евро вступает в силу в следующем месяце. Эта программа не имеет лимитов на снятие средств и политики отрицательного переноса средств.

Бренды

Metal Казино

Казино Metal было основано в 2017 году и предлагает более 400 игр и принадлежит к семейству казино, таким как Betspin, Thrills, Gutz, Rizk. Этот бренд казино предлагает игровые автоматы, некоторые из которых имеют металлическую тематику. Другие игры в их библиотеке включают варианты рулетки, баккары и покера.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Metal

Metal Casino Affiliates выбрала NetRefer в качестве своего предпочтительного программного обеспечения из-за его уникальных функций, которые могут помочь в будущих кампаниях для партнеров, предоставляя им все, что им нужно, в одном месте. Эта платформа предлагает широкий спектр маркетинговых инструментов и подробную статистику.