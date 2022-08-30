Основная Информация

Mio Media — это официальная партнерская программа, созданная специально для продвижения двух брендов онлайн-гемблинга — Neon 54 и Slots Palace Casino. Миссия компании заключается в высококачественном сервисе для всех своих партнеров, что включает в себя предоставление им четких правил и положений. Они работают над тем, чтобы новые партнеры были правильно подобраны опытной командой, которая поможет процессам пройти гладко и после присоединения к программе.

Модели оплаты

Revshare. Структура комиссионных Mio Media Affiliates основана на чистом игровом доходе, который игроки ежемесячно приносят брендам. Структура комиссионных начинается с 30% и может быть увеличена до 45% для увеличения дохода от привлеченных игроков.

CPA. Все партнеры могут запросить единовременный платеж после обсуждения всех деталей и требований с менеджерами.

Субпартнерство. Партнеры могут получать дополнительный фиксированный процент от партнеров, которых они привлекли к программе.

Платежные системы

Комиссия выплачивается ежемесячно до 15 числа каждого месяца с минимальным порогом 100 евро. Партнеры могут выбирать из множества безопасных способов оплаты, включая Neteller или Skrill. Эта партнерская программа не имеет отрицательной политики переноса средств и ограничений на снятие средств.

Бренды

Neon 54

Neon 54 Casino — это новое онлайн-казино, принадлежащее Rabidi N.V. и имеющее лицензию властей Кюрасао. Этот бренд казино имеет более 2700 игр от самых популярных поставщиков программного обеспечения. Благодаря огромному приветственному бонусу и удобному для мобильных устройств веб-сайту, который принимает криптовалюты, это казино имеет множество функций, которым можно доверять.

Palace Slots

На этом сайте онлайн-гемблинга представлено более 2000 игр от 35 провайдеров. Игроки могут пользоваться круглосуточной поддержкой клиентов и различными способами оплаты. Это казино предлагает щедрые приветственные бонусы, VIP-программу с уровнями, испытания и множество уникальных привилегий.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Mio Media

В этой программе используется известный софт от Netrefer, предоставляющий аффилиатам различные данные и статистику, которые можно использовать для создания маркетинговых кампаний. Программа Mio Media также предоставляет партнерам доступ к богатым маркетинговым инструментам.