Основная Информация



Партнерская программа Money Jam Partners — отличная возможность для опытных веб-мастеров получить больше дохода. Лиды легко получить, а выплаты RevShare и CPA солидны. В программе также есть специальные инструменты, позволяющие владельцам сайтов следить за рекламной кампанией и фиксировать результаты для увеличения прибыли. Название программы приятное, а ее условия не менее выгодны для партнерам. В основном программа работает в Европе, но также нацелена на международных клиентов со всего мира. Доля дохода достигает 45%, в то время как ряд других опций включает в себя различные гибридные сделки.



Модели оплаты

Платформа очень гибкая, с множеством вариантов монетизации вашего трафика. Вы можете выбирать между сделками с распределением доходов, настройками CPA или гибридными сделками. Менеджеры группы будут работать с вами, чтобы определить, какой план лучше всего подходит для вас. Сделки с долей дохода начинаются с 45%, поэтому вы можете получить хорошую отдачу от своих инвестиций. Также доступны настройки CPA, поэтому вы можете получать комиссию с каждого совершенного действия. Гибридные сделки представляют собой комбинацию обоих, поэтому вы можете получать как комиссию, так и долю дохода. Какой бы вариант вы ни выбрали, вы можете быть уверены, что сможете получить хорошую отдачу от своих инвестиций.

Платежные системы



Партнерская программа Money Jam Partners — удобный способ для веб-мастеров получать доход от своих сайтов. Сервис поддерживает как криптовалютные, так и фиатные платежи, а платежи осуществляются примерно 14 числа каждого месяца. Минимальный порог ежемесячного платежа составляет 200 евро, а минимальный вывод средств — 20 евро. Максимальных лимитов на вывод средств нет, но могут быть административные сборы. Для получения первой выплаты необходимо привести не менее 3-х игроков, которые оставят депозит.



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Почему стоит выбрать партнерскую программу MoneyJam Partners?

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