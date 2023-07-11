Общая информация

Партнёрская программа MrQ Affiliates была создана и запущена в 2018 году. Её разработчики позаботились не только о привлечении новых игроков на свои площадки, но и о предоставлении партнёрам выгодных условий сотрудничества. Это сыграло важную роль: интерес к программе MrQ Affiliates начал расти с каждым годом. Сегодня она широко известна среди веб-мастеров и других IT-специалистов, монетизирующих интернет-трафик.

Преимущества для партнёров

В основе большой популярности партнёрской программы MrQ Affiliates — многочисленные преимущества, которые она даёт её участникам.

Несколько брендов и множество азартных развлечений, предлагаемых под ними. Такое многообразие существенно упрощает привлечение новых игроков на гемблинговые онлайн-площадки

Выгода. Комиссионные, выплачиваемые партнёрам программы MrQ Affiliates, достигают 45%. Есть возможность бессрочного получения пассивного дохода на рефералах, привлекаемых в программу

Маркетинговая поддержка. Партнёрам программы MrQ Affiliates доступен разнообразный промо-контент для размещения на сайтах, эффективность которого была доказана временем

Кроссплатформенность. Как сама партнёрская программа, так и онлайн-площадки с азартными играми, для продвижения которых она создана, адаптированы к компьютерам и мобильным устройствам

Удобство и прозрачность. Программное обеспечение, с помощью которого партнёры программы MrQ Affiliates работают с ней, позволяет в любой момент проконтролировать свой доход, количество привлечённых игроков, другие параметры

Профессиональная техническая поддержка. Специалисты помогают партнёрам программы MrQ Affiliates быстро преодолевать любые возникающие затруднения

Если вы владеете интернет-сайтом и/или администрируете его, перечисленные достоинства партнёрской программы MrQ Affiliates могут оказаться интересными и для вас.

Бренды

Основной, родительский, бренд, продвигаемый через программу MrQ Affiliates, — MrQ Bingo. Под ним в индустрии онлайн-гемблинга представлена удобная в использовании игорная платформа с огромным ассортиментом игр, включающим 90 Ball, 75 Ball, скретч-карты, онлайн-слоты и многие другие азартные развлечения.

Ещё один бренд, продвигаемый участниками партнёрской программы, — MrQ Casino. Это — современное игорное заведение в интернете, в котором ценителям азарта предлагают большой выбор игровых автоматов, игр с дилерами, другие развлечения, позволяющие выиграть деньги.

Продвигая каждый из перечисленных брендов, партнёр программы MrQ Affiliates может рассчитывать на все её преимущества, перечисленные выше в этом обзоре.

Платёжные модели

В партнёрской программе MrQ Affiliates реализована широко распространённая платёжная модель RevShare (Revenue Share, распределение дохода). Игорное заведение получает доход от игроков, которых привёл партнёр, и делится с ним частью этого дохода — комиссией. Размер комиссионных, получаемых участниками партнёрской программы MrQ Affiliates, достигает 45%. Он зависит от активности партнёра: чем больше игроков он привлёк на гемблинговые онлайн-площадки, и чем больше денег потратили привлечённые игроки, тем выше комиссия.

Партнёр программы MrQ Affiliates может создать себе надёжный источник пассивного дохода, выплачиваемого без ограничения по сроку. Для этого нужно привлекать в программу других партнёров — рефералов. Размер реферальной комиссии, выплачиваемой участникам программы MrQ Affiliates, — 5% от доходов, которые принесли игорному заведению привлечённые рефералы.

Платёжные системы

Партнёры, участвующие в программе MrQ Affiliates, могут выводить заработанные деньги разными способами — банковским переводом и на электронные кошельки.

Выплаты партнёрам производятся один раз в месяц. Установлена минимальная сумма к выводу — 25 фунтов стерлингов.

Разработчики партнёрской программы MrQ Affiliates уделили должное внимание безопасности платежей. Операции осуществляются через защищённые шлюзы, при этом конфиденциальная платёжная информация партнёров остаётся недосягаемой для злоумышленников.

Почему стоит выбрать программу MrQ Affiliates?

Щедрые комиссионные и возможность зарабатывать хорошие деньги, несколько брендов и лёгкость привлечения новых игроков, профессиональная маркетинговая и техническая поддержка, удобство работы и гарантия своевременных выплат — вот достоинства, побуждающие многих выбирать партнёрскую программу MrQ Affiliates. Присоединитесь к ней, если желаете монетизировать интернет-трафик — уверены, что и вы оцените по достоинству все её плюсы.