PokerStars Affiliates: Обзор Партнёрской Программы от RevenueLab

Общая информация
PokerStars Affiliates — это партнёрская программа, созданная онлайн-казино PokerStars Casino. Она адресована широкому кругу потенциальных партнёров — веб-мастерам, администраторам сайтов, другим IT-специалистам, как частным, так и работающим в компаниях разного масштаба.
PokerStars Casino — известный и уважаемый в индустрии онлайн-развлечений бренд, что само по себе уже заставляет обратить внимание на партнёрскую программу PokerStars Affiliates. Кроме этого, у неё немало других достоинств.
Преимущества для партнёров
- Лёгкость привлечения игроков и увеличения дохода. В казино PokerStars — огромное количество азартных игр, способных заинтересовать как новичков, так и профессионалов. Благодаря этому партнёрам программы PokerStars Affiliates легко привлекать новых игроков и удерживать существующих
- Выгода. Программа PokerStars Affiliates предусматривает высокие комиссионные, выплачиваемые её участникам, и даёт партнёрам возможность пожизненного пассивного заработка на рефералах
- Удобство и прозрачность. Партнёры PokerStars Affiliates, используя программное обеспечение, разработанное самим игорным заведением, могут легко следить за уровнем своего дохода, количеством привлечённых игроков, другими параметрами
- Надёжность. Казино PokerStars зарекомендовало себя как платёжный партнёр, строго соблюдающий финансовые обязательства и аккуратно выплачивающий партнёрам их доход в соответствии с партнёрским соглашением
Бренды
Веб-мастера и другие специалисты, присоединившиеся к программе PokerStars Affiliates, продвигают главный бренд казино, которое её разработало — PokerStars Casino. Кроме того, осуществляется продвижение двух других брендов, принадлежащих игорному заведению — Full Tilt Poker и BetStars. Под первым действует онлайн-казино, немного отличающееся от PokerStars Casino, под вторым — букмекерская контора, принимающая ставки на спорт.
Несколько продвигаемых брендов — важное преимущество для партнёров программы PokerStars Affiliates. Такое многообразие расширяет аудиторию потенциальных игроков и увеличивает возможности партнёров по заработку в программе.
Платёжные модели
Партнёрская программа PokerStars Affiliates подразумевает заработок по модели Revenue Share (RevShare), в переводе — распределение дохода. Участник программы получает комиссионные, исчисляемые в процентах от дохода, который привлечённые игроки приносят игорному заведению. Размер комиссионных варьируется от 10 до 45%, он зависит от количества игроков, привлечённых партнёром, и дохода, который они дают онлайн-казино.
Каждый партнёр программы PokerStars Affiliates может приглашать в неё новых участников. Они становятся его рефералами и дают ему дополнительную прибыль в размере 5% от доходов, которые они приносят игорному заведению.
Платёжные системы
Выплаты участникам партнёрской программы PokerStars Affiliates осуществляются несколькими способами:
- банковским переводом или чеком;
- через платёжные системы Skrill и Neteller.
Выплаты производятся один раз в месяц. Установлен минимальный размер выплаты — он составляет $100.
Почему стоит выбрать программу PokerStars Affiliates?
Многообразие азартных игр, помогающее привлекать новых игроков, несколько брендов, высокие комиссионные, удобство работы, надёжность и стабильность выплат — вот преимущества, заставляющие обратить внимание на программу PokerStars Affiliates. Зарегистрируйтесь в ней, если желаете монетизировать интернет-трафик, и вы сможете воспользоваться всеми её достоинствами.