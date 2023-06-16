PokerStars Affiliates: Обзор Партнёрской Программы от RevenueLab

Общая информация

PokerStars Affiliates — это партнёрская программа, созданная онлайн-казино PokerStars Casino. Она адресована широкому кругу потенциальных партнёров — веб-мастерам, администраторам сайтов, другим IT-специалистам, как частным, так и работающим в компаниях разного масштаба.

PokerStars Casino — известный и уважаемый в индустрии онлайн-развлечений бренд, что само по себе уже заставляет обратить внимание на партнёрскую программу PokerStars Affiliates. Кроме этого, у неё немало других достоинств.

Преимущества для партнёров

Лёгкость привлечения игроков и увеличения дохода. В казино PokerStars — огромное количество азартных игр, способных заинтересовать как новичков, так и профессионалов. Благодаря этому партнёрам программы PokerStars Affiliates легко привлекать новых игроков и удерживать существующих

Выгода. Программа PokerStars Affiliates предусматривает высокие комиссионные, выплачиваемые её участникам, и даёт партнёрам возможность пожизненного пассивного заработка на рефералах

Удобство и прозрачность. Партнёры PokerStars Affiliates, используя программное обеспечение, разработанное самим игорным заведением, могут легко следить за уровнем своего дохода, количеством привлечённых игроков, другими параметрами

Надёжность. Казино PokerStars зарекомендовало себя как платёжный партнёр, строго соблюдающий финансовые обязательства и аккуратно выплачивающий партнёрам их доход в соответствии с партнёрским соглашением

Бренды

Веб-мастера и другие специалисты, присоединившиеся к программе PokerStars Affiliates, продвигают главный бренд казино, которое её разработало — PokerStars Casino. Кроме того, осуществляется продвижение двух других брендов, принадлежащих игорному заведению — Full Tilt Poker и BetStars. Под первым действует онлайн-казино, немного отличающееся от PokerStars Casino, под вторым — букмекерская контора, принимающая ставки на спорт.

Несколько продвигаемых брендов — важное преимущество для партнёров программы PokerStars Affiliates. Такое многообразие расширяет аудиторию потенциальных игроков и увеличивает возможности партнёров по заработку в программе.

Платёжные модели

Партнёрская программа PokerStars Affiliates подразумевает заработок по модели Revenue Share (RevShare), в переводе — распределение дохода. Участник программы получает комиссионные, исчисляемые в процентах от дохода, который привлечённые игроки приносят игорному заведению. Размер комиссионных варьируется от 10 до 45%, он зависит от количества игроков, привлечённых партнёром, и дохода, который они дают онлайн-казино.

Каждый партнёр программы PokerStars Affiliates может приглашать в неё новых участников. Они становятся его рефералами и дают ему дополнительную прибыль в размере 5% от доходов, которые они приносят игорному заведению.

Платёжные системы

Выплаты участникам партнёрской программы PokerStars Affiliates осуществляются несколькими способами:

банковским переводом или чеком;

через платёжные системы Skrill и Neteller.

Выплаты производятся один раз в месяц. Установлен минимальный размер выплаты — он составляет $100.

Почему стоит выбрать программу PokerStars Affiliates?

Многообразие азартных игр, помогающее привлекать новых игроков, несколько брендов, высокие комиссионные, удобство работы, надёжность и стабильность выплат — вот преимущества, заставляющие обратить внимание на программу PokerStars Affiliates. Зарегистрируйтесь в ней, если желаете монетизировать интернет-трафик, и вы сможете воспользоваться всеми её достоинствами.