Основная Информация

Партнерская программа PressEnter Group была создана для продвижения нескольких брендов онлайн-казино — 21.com Casino, JustSpin Casino, NeonVegas Casino и некоторых других. У этой партнерской платформы есть множество планов для веб-мастеров на выбор. Им управляют профессионалы, которые всегда доступны и помогут по любому вопросу. Эта компания регулируется Управлением по азартным играм Мальты.

Модели оплаты

Revshare. Партнерам предлагается комиссионная ставка по умолчанию в размере 35% от чистого игрового дохода Press Enter Partner. Она может быть увеличена до 50% для тех, кто приводит большое количество новых игроков каждый месяц.

CPA. В этой программе есть предложения CPA, доступные для всех заинтересованных веб-мастеров, просто запросите их и подождите, пока их менеджер по работе с клиентами рассмотрит эту возможность.

Гибридный. Партнерам с гибридной моделью предлагается ставка по умолчанию в размере 40% от доли дохода.

Субпартнерство. Партнеры могут получать фиксированный процент за партнеров, которых они привлекли к программе.

Платежные системы

Комиссионные выплачиваются ежемесячно банковским переводом только в евро 15 числа каждого месяца. Эта программа имеет минимальный порог оплаты 500 евро.

Бренды

Казино 21.com. Казино 21.com было основано в 2018 году и принадлежит BP Group Limited. Этот бренд казино лицензирован Управлением по азартным играм Мальты. JustSpin имеет профессиональную команду, лучших провайдеров программного обеспечения, чат и удобный для мобильных устройств дизайн. Они предлагают поддержку 24/7 с простым в использовании лобби в сочетании со всеми популярными играми.

Казино JustSpin. Казино JustSpin было запущено в 2019 году и принадлежит BP Group Limited. Это онлайн-казино имеет лицензию Управления по азартным играм Мальты. Казино JustSpin — это отличный онлайн-бренд с провайдерами игрового программного обеспечения с самым высоким рейтингом, онлайн-чатом, доступным круглосуточно и без выходных, и удобным для мобильных устройств дизайном с шифрованием SSL, чтобы обеспечить безопасность всей информации.

Казино Neon Vegas. Neon Vegas была создана в 2020 году и принадлежит BP Group Limited. Это казино имеет лицензию Управления по азартным играм Мальты. Казино Neon Vegas имеет игры от ведущих компаний разработчиков программного обеспечения, круглосуточный онлайн-чат и удобный для мобильных устройств дизайн для удобства игроков.

Почему стоит выбрать партнерскую программу PressEnter Partners

Партнеры могут использовать свою партнерскую учетную запись для поиска информации о привлеченных игроках, вкладчиках и полученном доходе. Полезные маркетинговые инструменты также доступны для будущих кампаний, чтобы легче продвигать бренды.