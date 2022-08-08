Основная Информация

Revenue Network — это надежная партнерская программа, которая уже много лет занимается маркетингом онлайн-казино. Фактически, их можно отнести к успеху нескольких сайтов, включая казино Bovada и Joe Fortune. Эти два онлайн-казино предоставляют игрокам доступ к широкой коллекции игр от авторитетных разработчиков, таких как Rival или Microgaming, через браузер на любом устройстве.

Модели оплаты

Revshare. Revenue Network использует модель распределения доходов, основанную на чистой игровой прибыли казино от ваших рефералов. Это означает, что вы можете рассчитывать на пожизненный доход от 10% до 40%, в зависимости от вашего трафика. Эта программа также не переносит отрицательный баланс на следующий месяц, чтобы иметь возможность начать с нуля.

CPA. Гибридный. Эти два плана доступны по запросу и могут быть выбраны на индивидуальных условиях. Стандартный план CPA может стоить от 75 до 125 долларов в зависимости от качества вашего трафика.

Платежные системы

Комиссия рассчитывается ежемесячно и выплачивается примерно 15 числа каждого месяца. Партнеры могут выбирать из нескольких способов оплаты, включая банковский перевод, кредитные карты или чек, для получения платежей. Комиссия выплачивается в долларах США, а минимальный порог ежемесячного платежа для банковских переводов установлен на уровне 1500 долларов США.

Бренды

Bovada

Казино Bovada предоставляет большое количество слотов, настольных игр и видеопокер с поддержкой 24/7. Его безопасность проявляется в любом из трех вариантов: живой чат для быстрой помощи; контактные формы электронной почты, доступные на сайте, чтобы можно было связаться в любое время; плюс телефонные линии также доступны бесплатно.

Казино Joe Fortuna

Joe Fortuna — один из новейших брендов мобильных казино. В нем есть все, что могут пожелать геймеры, с опцией мгновенной игры и чатом для тех, кому нужна помощь или совет во время игры. Сайт также защищает все транзакции с помощью SSL-шифрования, поэтому вы можете быть уверены в сохранности информации.

Почему стоит выбрать партнерскую программу RevenueNetwork

Сеть доходов имеет много преимуществ, таких как возможность продвигать сразу два популярных казино и отсутствие отрицательного переноса. Программа также предлагает несколько вариантов оплаты с инструментами отчетности для статистики ваших доходов.