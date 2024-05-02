Общая информация
Revsharks — это официальная партнерская программа и прямой рекламодатель онлайн-казино Winshark. Основанная экспертами Revenuelab с более чем 13-летним опытом работы в iGaming, программа Revsharks объединяет их опыт, ресурсы и знания рынка для достижения высоких результатов. Благодаря анализу рынка, популярным ключевым словам, креативам и аналитике продуктов с коэффициентами конверсии и LTV игроков, вы получите всю важную информацию для успешной работы в роли аффилиата.
Наши аффилиаты получают доступ к многофункциональному дашборду для мониторинга своих результатов и заработков. Дашборд, разработанный на базе Affilka от SoftSwiss, предоставляет партнерам статистику в режиме реального времени для отслеживания прогресса.
Партнерская программа Revsharks также предоставляет различные маркетинговые материалы, включая баннеры, лендинги и уникальные ссылки. Эти ресурсы помогают партнерам эффективно продвигать бренды Revsharks и кратно увеличивать свою прибыль.
Собственная платформа
Индивидуальный и комплексный подход к игровому процессу
Inhouse-команда по удержанию игроков
Персональный подход для достижения максимальной ценности игрока
Постоянный доход
Фиксированная сумма комиссионных, не уменьшаемая с течением времени
ГЕО
SE, AT, CA, AU, NZ, NO, FI, GR, PL, DE, CZ, IT, DK, CH
Reg2Dep
35-40%
Revenue Share
До 45% постоянного дохода
CPA
До 500 евро за привлеченного игрока
Hybrid
Индивидуальные условия по запросу
Суб-аффилиаты
Зарабатывайте 5% от NGR на протяжении жизни от привлеченных субаффилиатов
Launch Booster
50% дохода в течение первых 3 месяцев, независимо от объема привлеченных рефералов
Индивидуальная поддержка для каждого партнера
Регистрация
Процесс регистрации в партнерской программе RevSharks очень прост, что позволяет партнерам в кратчайшие сроки приступить к продвижению брендов. Платформа включает интуитивно понятные функции и инструменты контроля эффективности, благодаря которым можно отслеживать прогресс и заработок.
Бренды
Winshark — один из основных брендов партнерской программы Revsharks. Это онлайн-казино с механиками геймификации, включая турниры, бонусы и программы лояльности. Winshark также предлагает 24/7 поддержку клиентов и работает по лицензии Кюрасао, что гарантирует честность и безопасность для игроков.
Revsharks намерен расширить портфель брендов, чтобы в будущем предложить партнерам еще больше возможностей.
Рынки
Бренды Revsharks широко представлены в странах Tier-1 и Tier-2, что дает аффилиатам доступ к крупным рынкам и возможность максимизировать свой доход. Пользуясь доверием игроков в этих регионах, Revsharks завоевал хорошую репутацию в индустрии.
Доступные ГЕО: SE, AT, CA, AU, NZ, NO, FI, GR, PL, DE, CZ, IT, DK, CH.
Модели оплаты
Revsharks предлагает различные модели оплаты, чтобы учесть предпочтения своих партнеров:
Комиссионные:
Revenue Share
CPA
Hybrid
Суб-аффилиаты
Reg2Dep
Launch Booster
55% постоянного дохода
До 650€ за привлеченного игрока
Индивидуальные условия по запросу
Зарабатывайте 5% от пожизненного NGR за счет рефералов
45-70%
Получите 50% дохода в течение первых 3 месяцев, независимо от объема привлеченных вами рефералов. Выплаты производятся ежемесячно, доступны различные способы оплаты
Выплаты комиссионных партнерам производятся ежемесячно - 15 числа каждого месяца. В отдельных случаях можно договориться об индивидуальном графике выплат.
Способы оплаты
Выплаты партнерам осуществляются каждый месяц, при этом доступны различные способы оплаты, включая Skrill, WebMoney, банковские переводы, Neteller, криптовалюты и другие. Партнеры могут выбрать наиболее предпочтительный способ выплаты комиссионных, при этом пороговые лимиты для вывода средств могут варьироваться: порог выплат составляет €100 для электронных кошельков и €500 для банковских переводов.
Почему стоит выбрать Revsharks?
Партнерская программа RevSharks привлекает внимание аффилиатов благодаря своей прозрачности, надежности и высоким возможностям заработка. Ориентированность программы на долгосрочное партнерство, индивидуальная поддержка и современные маркетинговые инструменты — все это подчеркивает ее ценность для маркетологов, стремящихся кратно увеличить свои доходы.