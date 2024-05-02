Общая информация

Revsharks — это официальная партнерская программа и прямой рекламодатель онлайн-казино Winshark. Основанная экспертами Revenuelab с более чем 13-летним опытом работы в iGaming, программа Revsharks объединяет их опыт, ресурсы и знания рынка для достижения высоких результатов. Благодаря анализу рынка, популярным ключевым словам, креативам и аналитике продуктов с коэффициентами конверсии и LTV игроков, вы получите всю важную информацию для успешной работы в роли аффилиата.

Наши аффилиаты получают доступ к многофункциональному дашборду для мониторинга своих результатов и заработков. Дашборд, разработанный на базе Affilka от SoftSwiss, предоставляет партнерам статистику в режиме реального времени для отслеживания прогресса.



Партнерская программа Revsharks также предоставляет различные маркетинговые материалы, включая баннеры, лендинги и уникальные ссылки. Эти ресурсы помогают партнерам эффективно продвигать бренды Revsharks и кратно увеличивать свою прибыль.

Собственная платформа Индивидуальный и комплексный подход к игровому процессу Inhouse-команда по удержанию игроков Персональный подход для достижения максимальной ценности игрока Постоянный доход Фиксированная сумма комиссионных, не уменьшаемая с течением времени ГЕО SE, AT, CA, AU, NZ, NO, FI, GR, PL, DE, CZ, IT, DK, CH Reg2Dep 35-40% Revenue Share До 45% постоянного дохода CPA До 500 евро за привлеченного игрока Hybrid Индивидуальные условия по запросу Суб-аффилиаты Зарабатывайте 5% от NGR на протяжении жизни от привлеченных субаффилиатов Launch Booster 50% дохода в течение первых 3 месяцев, независимо от объема привлеченных рефералов Индивидуальная поддержка для каждого партнера

Регистрация

Процесс регистрации в партнерской программе RevSharks очень прост, что позволяет партнерам в кратчайшие сроки приступить к продвижению брендов. Платформа включает интуитивно понятные функции и инструменты контроля эффективности, благодаря которым можно отслеживать прогресс и заработок.

Бренды

Winshark — один из основных брендов партнерской программы Revsharks. Это онлайн-казино с механиками геймификации, включая турниры, бонусы и программы лояльности. Winshark также предлагает 24/7 поддержку клиентов и работает по лицензии Кюрасао, что гарантирует честность и безопасность для игроков.

Revsharks намерен расширить портфель брендов, чтобы в будущем предложить партнерам еще больше возможностей.

Рынки

Бренды Revsharks широко представлены в странах Tier-1 и Tier-2, что дает аффилиатам доступ к крупным рынкам и возможность максимизировать свой доход. Пользуясь доверием игроков в этих регионах, Revsharks завоевал хорошую репутацию в индустрии.

Доступные ГЕО: SE, AT, CA, AU, NZ, NO, FI, GR, PL, DE, CZ, IT, DK, CH.

Модели оплаты

Revsharks предлагает различные модели оплаты, чтобы учесть предпочтения своих партнеров:

Комиссионные:



Revenue Share CPA Hybrid Суб-аффилиаты Reg2Dep Launch Booster 55% постоянного дохода До 650€ за привлеченного игрока Индивидуальные условия по запросу Зарабатывайте 5% от пожизненного NGR за счет рефералов 45-70% Получите 50% дохода в течение первых 3 месяцев, независимо от объема привлеченных вами рефералов. Выплаты производятся ежемесячно, доступны различные способы оплаты

Выплаты комиссионных партнерам производятся ежемесячно - 15 числа каждого месяца. В отдельных случаях можно договориться об индивидуальном графике выплат.

Способы оплаты

Выплаты партнерам осуществляются каждый месяц, при этом доступны различные способы оплаты, включая Skrill, WebMoney, банковские переводы, Neteller, криптовалюты и другие. Партнеры могут выбрать наиболее предпочтительный способ выплаты комиссионных, при этом пороговые лимиты для вывода средств могут варьироваться: порог выплат составляет €100 для электронных кошельков и €500 для банковских переводов.

Почему стоит выбрать Revsharks?

Партнерская программа RevSharks привлекает внимание аффилиатов благодаря своей прозрачности, надежности и высоким возможностям заработка. Ориентированность программы на долгосрочное партнерство, индивидуальная поддержка и современные маркетинговые инструменты — все это подчеркивает ее ценность для маркетологов, стремящихся кратно увеличить свои доходы.