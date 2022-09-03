Основная Информация

Rootz Affiliates — партнерская программа, созданная для продвижения казино Wildz, казино Caxino и казино Wheelz. Эта программа iGaming, созданная в 2018 году и принадлежащая Rootz Limited, позволяет веб-мастерам безопасно и комфортно получать доход за счет трафика со своих сайтов в размере от 25% до 40%, ежемесячная доля дохода позволяет получать потенциально увеличенную комиссию за счет альтернативных сделок, таких как план CPA, который может помогите заработать больше. Rootz Affiliates имеет лицензию Управления по азартным играм Мальты.

Модели оплаты

Revshare. Rootz Affiliates предлагает стандартный комиссионный план для веб-мастеров, основанный на чистом доходе от привлеченных игроков. Стандартный план не имеет отрицательного переноса, чтобы можно было начать новый месяц с нуля.

Структура комиссионных начинается с 25% и может быть увеличена до 40% для увеличения суммы полученного дохода.

CPA. Партнеры могут запросить этот план в любое время после выполнения всех требований, которые можно обсудить с менеджерами.

Субпартнерство. Участники программы могут получать дополнительные комиссионные, привлекая к программе новых партнеров.

Платежные системы

Платежи будут обрабатываться до 15-го числа каждого месяца, когда будет достигнут минимальный месячный порог в размере не менее 50 евро. Транзакции осуществляются с помощью банковского перевода или Skrill. Эта программа не имеет отрицательной политики переноса.

Бренды

Casino Wildz. В казино Wildz представлен огромный выбор игровых автоматов от 1x2Gaming, Elk Studios, Evolution Gaming, Ezugi, iSoftBet, Microgaming, NetEnt, Play’n GO и многих других. Это казино было создано в 2019 году компанией Rootz Limited в соответствии с законодательством Мальты. Казино Wildz оптимизировано для пользователей мобильных телефонов, с большим выбором онлайн-слотов и службой поддержки 24/7.

Casino Caxino. Казино Caxino предлагает огромный выбор игровых автоматов от 1x2Gaming, Elk Studios, Evolution Gaming, iSoftBet, Leander Games, Microgaming, NetEnt, Play’n GO, Pragmatic Play и других. Caxino была основана в 2020 году и имеет лицензию властей Мальты. Казино предлагает широкий выбор вариантов оплаты и игр, быстрые выплаты и огромные бонусные предложения для пользователей мобильных телефонов.

Casino Wheelz. Казино Wheelz было основано в 2021 году компанией Rootz Limited. Казино Wheelz предлагает большой выбор онлайн-слотов от ведущих провайдеров и удобную навигацию по сайту.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Rootz

Rootz Affiliates имеет широкий спектр маркетинговых материалов, доступных для всех зарегистрированных веб-мастеров, чтобы они могли эффективно продвигать бренды в каждом ежемесячном цикле. Некоторые элементы включают баннеры, ссылки на контент для обмена в социальных сетях и логотипы. Эта программа также предоставляет аффилиатам статистику и всю необходимую информацию.