Основная Информация

Samosa Partners — это партнерская программа, созданная для продвижения одного бренда — Samosa Casino. Эта надежная платформа предлагает вам стандартную комиссионную структуру, которая вознаграждает веб-мастеров до 50% от доли дохода, а также дополнительные планы, такие как CPA. Samosa Partners предлагает круглосуточную помощь всем партнерам с менеджерами по работе с клиентами, доступными в любое время. Бренд — одно из многих онлайн-казино с многолетним опытом в азартных играх и более 1000 игр для игроков разных категорий со множеством бонусов и рекламных акций.

Модели оплаты

Revshare. План распределения доходов является привлекательным и прибыльным вариантом для партнеров, которые хотят построить бизнес с потенциалом заработка от 30% до 50%. Партнеры также будут получать пожизненные комиссионные за всех игроков, которых они привлекут по уникальной ссылке.

CPA. План CPA — это то, что вы можете запросить в любое время. Если вы хотите, чтобы этот конкретный тип был активен в вашей учетной записи, свяжитесь с менеджером по работе с партнерами и обсудите условия.

Платежные системы

Samosa Partners платит своим партнерам один раз в месяц в евро и предлагает несколько способов вывода средств. Минимальная сумма платежа для получения оплаты установлена ​​в размере 20 евро. Все платежи могут быть произведены банковским переводом. Эта программа не имеет отрицательного переноса и политики связывания.

Бренды

Казино Samosa

Игры в казино Samosa созданы для каждого игрока. Существует большое портфолио различных видео-слотов и настольных версий, а также захватывающее живое казино, позволяющее играть в игры NetEnt, Playtech, Betsoft. Эти названия можно использовать на нескольких языках. Samosa является платформой для многих ведущих компаний-разработчиков программного обеспечения в этой отрасли. Живой чат доступен круглосуточно и без выходных, мобильные игры и авторитетная лицензия MGA делают его отличным местом для многих игроков.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Samosa Partners

Samosa Partners предлагает зарекомендовавшую себя платформу SoftSwiss, без отрицательного переноса и без связывания. Суб-аффилированность доступна для каждого партнера, чтобы убедиться, что вы получаете наилучшие ставки и услуги.