Основная Информация

Партнерская программа Samurai Partners была создана для продвижения нескольких брендов онлайн-гемблинга — Spin Samurai Casino, Casiqo Casino и Wildfortune Casino. В этих казино есть игры от Quickspin, Red Tiger Gaming и Thunderkick, доступные для настольных компьютеров и мобильных версий. Эта компания имеет лицензию Кюрасао.

Модели оплаты

Revshare. Стандартный план распределения чистого дохода предлагает большие преимущества для партнеров. Он включает в себя комиссионную структуру с разными уровнями, пожизненные комиссионные и VIP-статус с особыми условиями.

Структура комиссии начинается с 20% для 0-15 FTD и может доходить до 35% и более для 25 FTD.

Субпартнерство. Партнер может получать дополнительную комиссию по этому плану за каждого нового партнера, которого он привлекает в программу.

Платежные системы

Комиссия выплачивается в начале каждого месяца в евро. Партнеры могут выбирать между несколькими вариантами оплаты — Neteller, Skrill и банковским переводом без ограничений на снятие средств.

Минимальный месячный порог для электронных кошельков — 100 евро; и для банковского перевода – 300 евро. Эта программа не имеет отрицательной политики переноса

Бренды

Spin Samurai Casino. Spin Samurai — новое биткойн-казино, которое открылось в 2020 году. Казино предлагает игрокам большой выбор игр, обширные способы ввода и вывода средств, а также щедрые акции и бонусы. Spin Samurai имеет лицензию властей Кюрасао.

Casiqo Casino. Casiqo — это новое онлайн-казино, основанное в 2021 году. С обширным портфолио захватывающих игр и масштабными акциями для фанатов. Casiqo предлагает широкий выбор игр, несколько вариантов вывода средств и бонусные предложения. Казино лицензировано властями Мальты.

WildFortune Casino. Казино WildFortune имеет широкий выбор игр, современный веб-сайт с мобильным приложением для iOS и Android и лицензировано властями Мальты.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Samurai Partners

Программное обеспечение, которое Samurai Partners выбрало для использования, называется NetRefer. Партнеры будут иметь доступ ко всем инструментам, которые необходимы для управления успешной реферальной кампанией — от отслеживания того, сколько было заработано, до возможности привлечения новых игроков, внесших депозиты, с помощью стратегий удержания используя маркетинговые инструменты.