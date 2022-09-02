Основная Информация

Scandy Partners — это партнерская программа, созданная для продвижения бренда онлайн-гемблинга под названием NordSlot Casino. Scandy Partners предлагает комиссионный план, основанный на первых депозитах, привлеченных аффилированными лицами. Стандартная ставка варьируется от 20% до 45%, кроме того, доступны сделки CPA, о которых можно договориться в любое время в течение партнерского периода.

Модели оплаты

Revshare. Комиссия Scandy Partners основана на модели распределения доходов, установленной по умолчанию. Структура начинается с 20% и может доходить до 45% для 16 и более FTD.

CPA. Этот план доступен для всех партнеров по запросу. Для получения разовых выплат аффилиатам необходимо обсудить условия с менеджерами и выполнить требования.

Гибридный. Этот план доступен после обсуждения с менеджерами и содержит индивидуальную комбинацию стандартных планов.

Платежные системы

Вывод средств можно производить с помощью Skrill, PayPal, Neteller, EcoPayz и банковского перевода. Минимальная пороговая сумма для банковского перевода составляет 500 евро; и 100 евро для электронных кошельков. Все транзакции осуществляются в евро в течение первых двух недель каждого месяца без каких-либо административных сборов. Эта программа не имеет политики отрицательного переноса.

Бренды

Казино NordSlot

Казино NordSlot создано в 2020 году, принадлежит компании Gammix Ltd и имеет лицензию MGA. Казино NordSlot — это сайт онлайн-гемблинга, который предлагает SSL-шифрование, круглосуточное обслуживание клиентов, удобную навигацию по веб-сайту, отличные игры от известных поставщиков и щедрые бонусы для новых игроков.

Почему выбирают партнерскую программу Scandy Partners

Что касается маркетинговых материалов, Scandy Partners предлагает множество инструментов. Некоторые примеры включают баннеры и логотипы для обмена контентом в социальных сетях, которые партнеры могут использовать для продвижения бренда с минимальными усилиями. Программное обеспечение MyAffiliates предоставляет партнерам важные инструменты отчетности и статистику. Партнеры смогут отслеживать привлеченных ими игроков и проверять, сколько комиссионных было заработано за эту конкретную кампанию.