Общая информация

Партнёрская программа Shadow Partners (Affiliates) была представлена публике в 2016 году. Это произошло чуть раньше презентации игорного заведения, которое разработало и запустило программу — ShadowBet Casino.

За несколько лет существования онлайн-казино его посетили тысячи ценителей азарта. Игорное заведение привлекает игроков, и это объяснимо — здесь им предлагают бонус на депозит до €1000 и 200 бесплатных вращений, а ещё — множество игр от NextGen, Microgaming, Blueprint, iSoftBet, NetEnt и других разработчиков. Привлекательность ShadowBet Casino имеет большое значение для партнёров, участвующих в программе Shadow Partners (Affiliates) — она упрощает привлечение новых и удержание существующих игроков, а значит, способствует постоянному увеличению дохода.

Партнёры игорного заведения также находят в программе Shadow Affiliates немало плюсов.

Преимущества для партнёров

Лёгкость регистрации. Всё, что нужно сделать, чтобы присоединиться к партнёрской программе Shadow Affiliates — заполнить несложную регистрационную форму. Обратите внимание: в ней нужно будет указать URL вашей площадки, с которой вы будете продвигать ShadowBet Casino . Игорное заведение, в свою очередь, проверит ваш интернет-ресурс на наличие неприемлемого контента

— заполнить несложную регистрационную форму. Обратите внимание: в ней нужно будет указать URL вашей площадки, с которой вы будете продвигать . Игорное заведение, в свою очередь, проверит ваш интернет-ресурс на наличие неприемлемого контента Кроссплатформенность. Работать в партнёрской программе и контролировать свои результаты в ней можно не только с компьютера или ноутбука, но и с мобильного устройства

Выгода. Игорное заведение, разработавшее партнёрскую программу ShadowBet Casino , предлагает одни из самых выгодных условий на рынке онлайн-развлечений: даже начинающие партнёры получают 45-процентные комиссионные

, предлагает одни из самых выгодных условий на рынке онлайн-развлечений: даже начинающие партнёры получают 45-процентные комиссионные Удобство продвижения. ShadowBet Casino предлагает веб-мастерам и другим партнёрам, присоединившимся к программе Shadow Affiliates , многочисленные маркетинговые материалы премиум-класса — баннеры, лендинги и другие. ShadowBet Casino утверждает, что по этим промо-материалам кликают гораздо чаще, чем по контенту других игорных заведений

предлагает веб-мастерам и другим партнёрам, присоединившимся к программе , многочисленные маркетинговые материалы премиум-класса — баннеры, лендинги и другие. утверждает, что по этим промо-материалам кликают гораздо чаще, чем по контенту других игорных заведений Удобство контроля. Партнёры программы могут в любое удобное время создавать отчёты и следить по ним за количеством привлечённых игроков, ростом своих доходов и другими показателями

Надёжность. ShadowBet Casino давно зарекомендовало себя как надёжный платёжный партнёр, выплачивающий деньги в строгом соответствии с условиями партнёрской программы

Бренд и правовая информация

Партнёры, присоединившиеся к программе Shadow Affiliates, продвигают единственный бренд, принадлежащей игорному заведению, которое её разработало — ShadowBet Casino. Оно, в свою очередь, принадлежит компании Bethard Group Limited и управляется ей. Деятельность компании лицензирована Управлением по азартным играм Мальты.

Платёжные модели

Партнёрская программа Shadow Affiliates содержит единственную платёжную модель — Revenue Share (RevShare). Это избавляет партнёров онлайн-казино от необходимости сравнивать разные модели и выбирать лучшую.

ShadowBet Casino делает каждому, кто присоединился к программе, выгодное предложение: в рамках модели RevShare новый партнёр получает максимальный размер комиссии на 3 первых месяца участия в программе. Ему начисляют 45% комиссионных от доходов, которые казино получает от привлечённых им игроков.

По истечении 3-х месяцев участия партнёра в программе начинает действовать 5-уровневая система комиссионных:

при привлечении партнёром от 0 до 1 игроков, сделавших первый депозит, комиссия равна 25%;

от 2 до 4 игроков — 30%;

от 5 до 14 игроков — 35%;

от 15 до 29 игроков — 40%;

при привлечении более 29 игроков комиссия становится максимальной — она составляет 45%.

В партнёрской программе Shadow Affiliates нет политики negative carryover (отрицательного переноса). Это значит, что отрицательные результаты привлечённых партнёром игроков, полученные ими в текущем месяце, не уменьшают баланс партнёра в следующем месяце.

Платёжные системы

Партнёры онлайн-казино, присоединившиеся к программе Shadow Affiliates, могут выводить заработанные ими деньги, используя один из нескольких доступных способов:

банковский перевод;

Neteller;

Skrill.

Установлена минимальная сумма вывода — она составляет €100.

Вывод денег, заработанных партнёрами программы, осуществляется ежемесячно. Казино совершает выплаты в течение 10 первых дней месяца, следующего за тем, в котором партнёр заказал деньги.

Почему стоит выбрать партнёрскую программу Shadow Affiliates?

Программа, описанная в этом обзоре, заслуживает внимания благодаря большой выгоде для партнёров, лёгкости привлечения новых и удержания существующих игроков, надёжности казино в качестве платёжного партнёра. Это — весомые достоинства, которые непременно стоит оценить на практике!