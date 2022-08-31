Основная Информация

Silver Play Partners — партнерская программа Silver Play Casino. Партнерская программа была создана для продвижения бренда с помощью партнеров зарегистрировавшихся в программе. SilverPlay Partners предлагает широкий спектр услуг, помогающих партнерам добиться успеха. У них есть опытная команда, которая всегда готова помочь, гибкие модели доходов с высокими комиссионными и ежемесячными выплатами, а также отчеты об отслеживании доходов со всего мира в режиме реального времени.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры SilverPlay предлагают гибкие модели доходов для удовлетворения конкретных потребностей каждого и регулярные ежемесячные платежи.

Процент комиссии может быть увеличен до 50% от чистого игрового дохода, полученного от привлеченных игроков.

CPA. Гибридный. Партнеры также могут запросить возможность воспользоваться этими двумя планами, и после того, как их заявка будет рассмотрена менеджерами, они могут заработать дополнительный процент.

Субпартнер. Все участники партнерской программы могут получать дополнительную комиссию за новых партнеров, пришедших в программу по уникальной ссылке.

Платежные системы

Эта программа стабильно выплачивает своим партнерам один раз в месяц с минимальной пороговой суммой для вывода в размере 300 евро. Партнерам предоставляется один способ вывода заработанных средств — банковский перевод.

Бренды

Казино SilverPlay было основано в 2021 году компанией Bellona N.V. и имеет лицензию правительства Кюрасао. В этом казино представлен огромный выбор игровых автоматов от Microgaming, NetEnt, Novomatic, Play’n GO, Amatic Industries. Казино Silverplay предлагает отличный выбор провайдеров азартных игр. Сайт безопасен и надежен, а быстрый геймплей доступен круглосуточно и без выходных. Кроме того, они предлагают отличную поддержку клиентов.

Почему стоит выбрать партнерскую программу SilverPlay

SilverPlay Partners — это партнерская программа с лучшими ресурсами и знаниями, которые помогают партнерам достигать поставленных целей. Он предоставляет гибкие модели доходов, маркетинговые инструменты, выгодные комиссионные, которые являются надежными и прозрачными, а также отчеты об отслеживании в режиме реального времени, чтобы все партнеры могли видеть свои результаты.