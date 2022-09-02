Основная Информация

Партнерская программа Silver Sands была создана для продвижения одноименного бренда онлайн-казино Silver Sands Casino. Silver Sands предлагает своим игрокам игры от самых популярных провайдеров, таких как Real Time Gaming. Программа предлагает классические планы выплат комиссионных, быстрые выплаты и удобную навигацию благодаря известному программному обеспечению.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры, которые присоединяются к команде, могут получать комиссионный процент в зависимости от количества новых игроков, привлеченных к бренду.

Классическая комиссия revshare, предлагаемая этой программой, имеет многоуровневую систему, которая начинается с 25% и может повышаться в зависимости от объема трафика и полученного чистого дохода.

Платежные системы

Все платежи осуществляются один раз в месяц в течение одной недели в нескольких валютах – евро, долларах США и британских фунтах стерлингов. Партнеры могут выбрать предпочтительный способ оплаты для вывода своих доходов со Skrill и банковским переводом.

Бренды

Казино Silver Sands. Silver Sands была основана в 1999 году и принадлежит Paxson Marketing Ltd. Это казино имеет лицензию Комиссии по азартным играм Канаваке. Казино Silver Sands предлагает огромный выбор игровых автоматов от производителей Real Time Gaming. Казино Silver Sands предлагает более 999 игр, лицензию на азартные игры в Великобритании, Live Casino Hall, большой приветственный бонус и адаптировано для мобильных телефонов.

Почему выбирают партнерскую программу SilverSands

Партнеры казино Silver Sands могут воспользоваться программным обеспечением для игр в реальном времени, которое предоставляет точную ежедневную статистику и маркетинговые инструменты для максимизации прибыли партнера. Есть также менеджеры по работе с партнерами, работающие круглосуточно и без выходных, которые будут рады помочь им с любыми вопросами или проблемами, которые могут у них возникнуть в отношении их учетной записи.