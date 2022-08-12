Основная Информация

SweetSpot — партнерская программа, созданная специально для продвижения известных игорных брендов — CasiTabi Casino и PureWin Casino. CasiTabi Casino и PureWin — два самых популярных онлайн-казино в Японии. Оба они регулируются государственными органами Кюрасао, а это значит, что все безопасно и честно. Бренды в основном доступны на японском рынке со многими играми от таких поставщиков, как Big Time Gaming, Pragmatic Play, Play’n Go. Программа предлагает хорошие коэффициенты конверсии, популярные бренды и простой процесс регистрации.

Модели оплаты

Revshare. Стандартная комиссия по доле дохода представляет собой процент от новых клиентов и дохода казино без применимых налогов. Реферальная комиссия начинается с 20% и может быть увеличена до 45%.

CPA. Гибридный. Эти планы доступны по запросу с индивидуальными условиями.

Субпартнерство. Партнеры могут получать ежемесячную комиссию за привлечение других партнеров к программе.

Платежные системы

Партнеры будут получать комиссию от программы каждый месяц. Комиссия выплачивается в течение 30 дней за доходы за предыдущие месяцы с несколькими доступными способами оплаты, такими как Neteller, EcoPayz, банковским переводом или Skrill. Партнерский доход должен быть не менее €100 в месяц. Все платежи производятся в евро. Важно отметить, что могут взиматься административные сборы.

Бренды

Casitabi казино

Casitabi была основана в 2014 году и использует японский язык в качестве единственного языка для своего интерфейса. Casitabi имеет уникальный стиль и использует множество игр от популярного производителя NETENT. Casitabi предлагает широкий выбор игровых автоматов, настольных игр и видеопокера. Платформа использует 128-битное шифрование SSL для обеспечения безопасности ваших транзакций, честность которых подтверждена независимыми аудитами.

Казино PureWin

Казино Pure Win предлагает широкий выбор игр от таких известных компаний, как Microgaming, Play’n GO, NetEnt и Quickspin. Сайт доступен на нескольких языках благодаря их международной лицензии, которая позволяет им предоставлять услуги азартных игр по всему миру, оставаясь при этом полностью регулируемыми правительством Кюрасао. В игровом лобби игрок может найти множество слотов с уникальными функциями, которые варьируются от разных тем до высоких линий выплат и больших дисперсий.

Почему стоит выбрать партнерскую программу SweetSpot

Компания имеет ряд преимуществ для своих партнеров, таких как хорошие показатели конверсии и хорошие бренды. Они также предлагают несколько вариантов оплаты, которые можно настроить в соответствии с вашими потребностями без отрицательного переноса. Для каждого филиала доступно несколько комиссионных планов и субпартнеров.