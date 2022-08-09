Основная Информация

Turbico Affiliates, созданная в 2018 году, является единственной партнерской программой, которая продвигает Turbico Casino, сайт азартных онлайн-игр с играми от NetEnt, Nyx Interactive и Quickspin. Это казино предлагает участникам доступ к множеству языков, а также совместимость с мобильными устройствами. Turbico Affiliates имеют международную лицензию и регулируются Управлением по азартным играм Мальты, а также Управлением по азартным играм Швеции.

Модели оплаты

Revshare. Партнерам, которые регистрируются в программе, предлагается стандартный план распределения чистого дохода. Партнеры будут получать процентные доли от общего ежемесячного дохода игроков, который генерируется в казино. План распределения доходов составляет от 25% до 45%, в зависимости от количества трафика. Программа также предлагает эксклюзивную долю дохода в размере 40% в течение первых трех месяцев.

Платежные системы

Выплаты партнерам производятся 10-го числа каждого месяца с использованием таких способов оплаты, как Neteller, банковский перевод и Skrill. Минимальный порог ежемесячного дохода партнера составляет 100 евро. Платежи обрабатываются только в евро без ограничений на снятие средств. Однако, существует административные сборы, установленные компанией.

Бренды

Turbico Casino

Turbico Casino — это новое онлайн-казино, созданное в 2019 году с целью предоставить игрокам лучший игровой опыт. Сайт сотрудничает с NetEnt, Quickspin, Yggdrasil Gaming, Evolution Games и многими другими. Turbico Casino — популярное казино с отличной поддержкой клиентов, доступной 24/7. Дизайн лобби этого казино позволит вам почувствовать себя в настоящем казино. Сайт также доступен на мобильных устройствах. Казино Turbico лицензировано и регулируется Управлением по азартным играм Мальты. SSL-шифрование сайта сертифицировано Cloudflare и Comodo.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Turbico

Партнеры Turbico имеют низкий минимальный порог ежемесячного платежа, не имеют связывания и отрицательного переноса. Кроме того, компания предоставляет планы CPA и эксклюзивный повышенный план revshare на первые три месяца.