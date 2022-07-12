Основная Информация

Zee Partners — это официальная партнерская программа казино, отвечающая за маркетинг Playzee Casino и SpinYoo Casino. Это онлайн-казино, участники которого могут наслаждаться играми от таких компаний, как Microgaming, NetEnt, Play’n GO, Thunderkick и Evolution Gaming. Сайт доступен на нескольких языках и может воспроизводиться мгновенно через веб-браузер или на ходу. Деятельность Zee Partners лицензирована и регулируется законодательством Управления по азартным играм Мальты, Комиссии по азартным играм Великобритании и Управления по азартным играм Швеции.

Модели оплаты

Эта партнерская программа работает только на RevShare, вы будете получать процент от прибыли онлайн-казино в виде 40%. Также есть реферальная программа — 5% от дохода привлеченного партнера. Другие планы доступны после обсуждения с менеджерами.

Платежные системы

Комиссия рассчитывается ежемесячно и обычно производится до 15 числа каждого месяца. Счет должен отправляться ежемесячно, а информация должна быть согласована с менеджером по работе с партнерами до 5-го числа, чтобы обеспечить беспрепятственный перевод платежа. Партнеры могут получать платежи через Neteller, Skrill или банковским переводом. Минимальный порог оплаты для электронных кошельков установлен на уровне 100 евро, а для банковских переводов — 250 евро.

Бренды

Владельцем онлайн-казино является Zavbin Ltd, зарегистрированная на Кипре, а оператором выступает Orakum N.V. с лицензией игорной комиссии Кюрасао. Особое внимание оператор уделил разделу live-казино. Программное обеспечение предоставили более 20 провайдеров, в том числе известные Evolution Gaming, Ezugi и Pragmatic Play, а также небольшие разработчики вроде Absolute Live Gaming и Dream Gaming. Пользователям предлагают выигрывать деньги за разными столами, включая покер, блэкджек, рулетку и различные игровые шоу, есть даже монополия. Практически все трансляции открыты, поэтому новички могут свободно наблюдать за игровым процессом со стороны, не делая ставок.

Почему стоит выбрать партнерскую программу ZeePartners

Zee Partners использует программное обеспечение NetRefer. Партнеры смогут проверить свой баланс и получить доступ к полному набору статистических данных, а онлайн-отчеты будут создаваться по запросу.