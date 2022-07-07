Личный кабинет рекламодателя

Dashboard

В этом разделе собрана информация по всем программам за месяц. Здесь вы можете отслеживать количество кликов, регистраций и NDC, а также сумму депозитов и размер чистой выручки.

Reports

На этой странице представлены отчеты по программамам за выбранный период. Данные по CPA и RevShare для удобства находятся в двух вкладках, вы можете переключаться между ними одним кликом. Статистика обновляется каждый час!

RevShare

В статистике RevShare вы увидите информацию по кликам, регистрациям, NDC, Клики/NDC, Реги/NDC, валюте, депозитам и net revenue.

Каждую программу можно раскрыть по офферам, а офферы — по источникам.

Если вам нужна информация по конкретным критериям, вверху страницы отметьте интересующие вас программы, офферы и источник трафика. Так вы увидите только собранные данные по выбранным параметрам.

CPA

Статистика по CPA включает в себя следующие данные:

Conversion ID;

Дата;

ID Клика, паблишеры;

Программы и офферы;

Устройство, браузер и OS;

Валюта и страна;

Total Revenue;

Цели и Статус.

Статистику можно отфильтровать по программам, офферам, странам, браузерам, ОС, устройствам, ID клика, паблишерам, ID конверсии, статусу конверсии и целям.

Programs

В этой вкладке собрана информация по всем подтвержденным и закрытым программам. Вы можете открыть более подробную информацию о конкретной программе, для этого кликните на кнопку «просмотр». На новой открытой странице вы увидите три вкладки: «Информация», «Офферы» и «Анкета».

Вкладка «Информация» включает в себя все основные сведения о партнерке:

название;

валюту программы и валюту выплаты;

количество нулевых и негативных офферов;

тип переноса и число активных депозитов.

Если перейти на вкладку «Офферы», то можно увидеть офферы, подключенные к вашей программе. Вы можете в любой момент внести актуальную информацию по ним, для этого перейдите в режим редактирования кликнуть на кнопку справа.

Данные, которые вы можете редактировать:

Лицензии;

Теги;

Валюту;

Языки поддержки;

Страны с ограниченным доступом;

Топ страны;

Платежные системы.

Во вкладке «Анкета» вы найдете информацию о своей компании, которую вы предоставили менеджеру. Здесь вы можете проверить и исправить следующие данные:

Информация о компании;

Банковская информация;

Контактная информация аффилейт-отдела;

Финансовая контактная информация.

Если вы случайно вышли из системы, не сохранив данные, не переживайте – их можно восстановить при следующем входе.

Если вам нужно посмотреть список всех affiliate-аккаунтов, подключенных к вашей программе, то вы можете сделать это во вкладке «Аккаунты программ». Здесь же можно посмотреть источник трафика и установленную комиссию. Список сортируется по любому из указанных параметров вверху страницы.

В строке нажмите на кнопку «Отчет конверсий», чтобы увидеть расширенную статистику по конкретному аккаунту.

Маркетплейс

RevenueLab предоставляет дополнительные услуги, с помощью которых вы привлечете больше трафика на свои ресурсы. Приобрести их можно во вкладке «Маркеплейс».

Мы предлагаем вам следующие услуги:

Поднятие позиций на сайтах: выберете нужный вам сайт по гео и стоимости. На данный момент услуга доступна через личного менеджера.

Размещение баннеров в личном кабинете паблишера — ваши офферы и рекламу увидят все топовые аффилиаты;

Рассылку по базе паблишеров: уведомление о внедрении оффера, программы, ГЕО и пр;

Анонс ваших эксклюзивных офферов на крупнейших форумах в iGaming индустрии: STM, gwpa, etc.

Вы можете оставить заявку на оформление любой из указанных услуг, просто кликнув по ней. Наш менеджер получит заявку и свяжется с вами.