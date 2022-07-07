Личный кабинет рекламодателя

Dashboard
В этом разделе собрана информация по всем программам за месяц. Здесь вы можете отслеживать количество кликов, регистраций и NDC, а также сумму депозитов и размер чистой выручки.
Reports
На этой странице представлены отчеты по программамам за выбранный период. Данные по CPA и RevShare для удобства находятся в двух вкладках, вы можете переключаться между ними одним кликом. Статистика обновляется каждый час!
RevShare
В статистике RevShare вы увидите информацию по кликам, регистрациям, NDC, Клики/NDC, Реги/NDC, валюте, депозитам и net revenue.
Каждую программу можно раскрыть по офферам, а офферы — по источникам.
Если вам нужна информация по конкретным критериям, вверху страницы отметьте интересующие вас программы, офферы и источник трафика. Так вы увидите только собранные данные по выбранным параметрам.
CPA
Статистика по CPA включает в себя следующие данные:
Conversion ID;
Дата;
ID Клика, паблишеры;
Программы и офферы;
Устройство, браузер и OS;
Валюта и страна;
Total Revenue;
Цели и Статус.
Статистику можно отфильтровать по программам, офферам, странам, браузерам, ОС, устройствам, ID клика, паблишерам, ID конверсии, статусу конверсии и целям.
Programs
В этой вкладке собрана информация по всем подтвержденным и закрытым программам. Вы можете открыть более подробную информацию о конкретной программе, для этого кликните на кнопку «просмотр». На новой открытой странице вы увидите три вкладки: «Информация», «Офферы» и «Анкета».
Вкладка «Информация» включает в себя все основные сведения о партнерке:
название;
валюту программы и валюту выплаты;
количество нулевых и негативных офферов;
тип переноса и число активных депозитов.
Если перейти на вкладку «Офферы», то можно увидеть офферы, подключенные к вашей программе. Вы можете в любой момент внести актуальную информацию по ним, для этого перейдите в режим редактирования кликнуть на кнопку справа.
Данные, которые вы можете редактировать:
Лицензии;
Теги;
Валюту;
Языки поддержки;
Страны с ограниченным доступом;
Топ страны;
Платежные системы.
Во вкладке «Анкета» вы найдете информацию о своей компании, которую вы предоставили менеджеру. Здесь вы можете проверить и исправить следующие данные:
Информация о компании;
Банковская информация;
Контактная информация аффилейт-отдела;
Финансовая контактная информация.
Если вы случайно вышли из системы, не сохранив данные, не переживайте – их можно восстановить при следующем входе.
Если вам нужно посмотреть список всех affiliate-аккаунтов, подключенных к вашей программе, то вы можете сделать это во вкладке «Аккаунты программ». Здесь же можно посмотреть источник трафика и установленную комиссию. Список сортируется по любому из указанных параметров вверху страницы.
В строке нажмите на кнопку «Отчет конверсий», чтобы увидеть расширенную статистику по конкретному аккаунту.
Маркетплейс
RevenueLab предоставляет дополнительные услуги, с помощью которых вы привлечете больше трафика на свои ресурсы. Приобрести их можно во вкладке «Маркеплейс».
Мы предлагаем вам следующие услуги:
Поднятие позиций на сайтах: выберете нужный вам сайт по гео и стоимости. На данный момент услуга доступна через личного менеджера.
Размещение баннеров в личном кабинете паблишера — ваши офферы и рекламу увидят все топовые аффилиаты;
Рассылку по базе паблишеров: уведомление о внедрении оффера, программы, ГЕО и пр;
Анонс ваших эксклюзивных офферов на крупнейших форумах в iGaming индустрии: STM, gwpa, etc.
Вы можете оставить заявку на оформление любой из указанных услуг, просто кликнув по ней. Наш менеджер получит заявку и свяжется с вами.