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FAQ

Личный кабинет рекламодателя

Мы рады сообщить вам, что в RevenueLab появился личный кабинет рекламодателя. Теперь статистика по всем вашим программам находится на одной площадке!

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Dashboard

В этом разделе собрана информация по всем программам за месяц. Здесь вы можете отслеживать количество кликов, регистраций и NDC, а также сумму депозитов и размер чистой выручки.

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Reports

На этой странице представлены отчеты по программамам за выбранный период. Данные по CPA и RevShare для удобства находятся в двух вкладках, вы можете переключаться между ними одним кликом. Статистика обновляется каждый час!

RevShare

В статистике RevShare вы увидите информацию по кликам, регистрациям, NDC, Клики/NDC, Реги/NDC, валюте, депозитам и net revenue.

Каждую программу можно раскрыть по офферам, а офферы — по источникам.

Если вам нужна информация по конкретным критериям, вверху страницы отметьте интересующие вас программы, офферы и источник трафика. Так вы увидите только собранные данные по выбранным параметрам. 

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CPA 

Статистика по CPA включает в себя следующие данные:

  • Conversion ID;

  • Дата;

  • ID Клика, паблишеры;

  • Программы и офферы;

  • Устройство, браузер и OS;

  • Валюта и страна;

  • Total Revenue;

  • Цели и Статус.  

Статистику можно отфильтровать по программам, офферам, странам, браузерам, ОС, устройствам, ID клика, паблишерам, ID конверсии, статусу конверсии и целям.

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Programs

В этой вкладке собрана информация по всем подтвержденным и закрытым программам. Вы можете открыть более подробную информацию о конкретной программе, для этого кликните на кнопку «просмотр». На новой открытой странице вы увидите три вкладки: «Информация», «Офферы» и «Анкета».

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Вкладка «Информация» включает в себя все основные сведения о партнерке:

  • название;

  • валюту программы и валюту выплаты; 

  • количество нулевых и негативных офферов;

  • тип переноса и число активных депозитов.

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Если перейти на вкладку «Офферы», то можно увидеть офферы, подключенные к вашей программе. Вы можете в любой момент внести актуальную информацию по ним, для этого перейдите в режим редактирования кликнуть на кнопку справа.

Данные, которые вы можете редактировать:

  • Лицензии;

  • Теги;

  • Валюту;

  • Языки поддержки;

  • Страны с ограниченным доступом;

  • Топ страны;

  • Платежные системы.

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Во вкладке «Анкета» вы найдете информацию о своей компании, которую вы предоставили менеджеру. Здесь вы можете проверить и исправить следующие данные: 

  • Информация о компании;

  • Банковская информация;

  • Контактная информация аффилейт-отдела;

  • Финансовая контактная информация.

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Если вы случайно вышли из системы, не сохранив данные, не переживайте –  их можно восстановить при следующем входе. 

Если вам нужно посмотреть список всех affiliate-аккаунтов, подключенных к вашей программе, то вы можете сделать это во вкладке «Аккаунты программ». Здесь же можно посмотреть источник трафика и установленную комиссию. Список сортируется по любому из указанных параметров вверху страницы.

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В строке нажмите на кнопку «Отчет конверсий», чтобы увидеть расширенную статистику по конкретному аккаунту.

Маркетплейс

RevenueLab предоставляет дополнительные услуги, с помощью которых вы привлечете больше трафика на свои ресурсы. Приобрести их можно во вкладке «Маркеплейс». 

Мы предлагаем вам следующие услуги: 

  • Поднятие позиций на сайтах: выберете нужный вам сайт по гео и стоимости. На данный момент услуга доступна через личного менеджера. 

  • Размещение баннеров в личном кабинете паблишера — ваши офферы и рекламу увидят все топовые аффилиаты;

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  • Рассылку по базе паблишеров: уведомление о внедрении оффера, программы, ГЕО и пр;

  • Анонс ваших эксклюзивных офферов на крупнейших форумах в iGaming индустрии: STM, gwpa, etc. 

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Вы можете оставить заявку на оформление любой из указанных услуг, просто кликнув по ней. Наш менеджер получит заявку и свяжется с вами.

2022-07-07

Выбирай топовые офферы под любой тип трафика

Увеличь свой доход с RevenueLab – экспертом iGaming индустрии в аффилейт маркетинге. Мы объединяем аффилиатов и рекламодателей и помогаем получать максимум прибыли от трафика

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