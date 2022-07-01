Первый выпуск в блоге RevenueLab уже перед вами. Каждый, кто решает начать лить на гемблинг и регистрируется в нашей системе, сталкивается с одними и теми же вопросами: С чего начать? Какие гео самые профитные? Есть ли креативы? Ссть ли холд по выплатам? И многое-многое другое. Чтобы быстро ввести вас в курс дела, мы составили список ответов на наиболее часто задаваемые вопросы.

Поехали!

Основные вопросы:

Что такое CPA и Revshare?

CPA (Cost Per Action) или в переводе на русский “оплата за действие” — это модель маркетинговой компенсации, когда комиссия выплачивается всякий раз, когда пользователь нажимает на партнерскую ссылку и принимает конкретное действие (например: заполнение формы, получение цитаты или подписка на бесплатную пробную версию ).

Revshare (или Revenue share) — это стандартная модель «пожизненного дохода», где вам платят определенный процент от прибыли, сделанной клиентом. Процент revshare может составлять в среднем от 35%. Если ваш клиент (человек, которого вы упомянули) получает прибыль в размере 100 000 в течение 3 лет, вы заработаете 25 000 от этого клиента.

Что такое API?

API это язык, регламентированный способ, общения одной компьютерной программы с другой для совместного исполнения какой-нибудь общей задачи, когда одна программа выполняют запросы другой. Application Programming Interface (API) — Интерфейс программирования приложений.

Рассматривая API, как инструмент для собирания статистики и проведения анализа, стоит упомянуть, что со стороны партнерской программы и со стороны паблишера они действуют по разному.

Партнерская программа, используя инструмент API-reports, собирает статистику, генерируя специальный зашифрованный ключ, благодаря ip адресу нашего сервера, к которому создаются запросы. Статистики может быть самой разной: посещения, клики, выплаты. Это мощный и удобный инструмент для проведения анализа и выстраивания продуктивной и взаимовыгодной работы.

Технические вопросы:

Как рассмотреть все бренды?



Левая панель — Programs — All offers

Для чего у вас в системе API и можно ли туда пробрасывать свое click id?

Наше API это возможность получать статистику не визуально, а структурированные данные в разных разрезах по дням: по аффилиейтам / офферам / программам / паблишерам (для мастер-паблишеров), т.е. это аналог наших экранов для получения информации.

Реализовано через отдельный быстрый сервер, удобно для работы тех кто использует ботов для сбора статистики с нас. Пробросить данные в наше api никак не выйдет.

Почему у меня в статистике не отображается сумма депозитов брендов 888?

В результате того, что у этого бренд 888 имеет свой самописный API и из-за нашей схемы интеграции партнеров в RevenueLab. Информация по сумме депозитов в системе не отображается. При необходимости ваш личный менеджер может запросить эти данные у казино.

Сегодня у меня один игрок сделал депозит в казино при этом Net revenue не соответствует сумме депозита. Почему такое маленькое значение Net revenue? Где остальная сумма?

Депозит хранится на счете игрока в казино, игрок играет, когда захочет, и не обязательно должен отыгрывать весь свой депозит сразу. Это может произойти и через несколько дней.

Финансовые вопросы:

В каких платежных системах вы делаете выплаты?

Webmoney

EPESE

Skrill

ePayments

Bank Wire

валюта — доллары

Какая минимальная выплата?

100$

Какие возможны схемы оплаты?

Схема отчисления партнёрского вознаграждения – CPA или Revenue Share, а также в виде комбинации этих двух способов.

Есть ли холд по выплатам?

Выплаты происходят 25-го числа каждого месяца за предыдущий месяц. То есть, например, за май выплата будет осуществлена 25-го июня.

Я посылаю трафик через Вас на бренды нескольких ПП. Как у Вас рассчитывается общий доход партнера: отдельно по каждой партнерке или суммируется со всех партнерок?

Общий доход подразумевает доход со всех партнерок, на которые вы сливаете, поэтому он суммируется, но доход от каждой отдельно взятой партнерки считается отдельно. Кроме того, у нас в основном нет переноса минусов между брендами одной партнерки, да и отрицательного керриовера нет почти ни на одном бренде, что значит, что в общем доходе есть только положительные значения или 0.

Откуда возникает разница между суммой заработанной комиссии и суммой к выплате?

При расчете итоговой суммы нужно учитывать следующие факторы:

1) Сумма комиссии рассчитывается в валюте статистике, а выплату казино делает в другой валюте. Финансовый отдел выплачивает в той валюте, в которой оплачивает казино — при конвертации валют сумма комиссии меняется. Увидеть эту информацию можно в выписке (statement) по конкретному платежу в разделе Earnings and Payments.

2) Из суммы заработка при выплате вычитается комиссия за перевод. Подробности о сумме комиссии можно посмотреть в выписке ( statement) по конкретному платежу в разделе Earnings and Payments или уточнить у вашего персонального менеджера.

3) Иногда по окончанию расчетного периода от казино приходит доп отчет по чарджбекам и кериоверам. Чарджбеки вручную вычитаются менеджерами из статистической суммы комиссии, керриовер виден в разделе Earnings and Payments личного кабинета паблишера.

Что означают красное и голубое выделение в All offers?

Красным подсвечены офферы, с которыми возможна работа по СРА модели, голубым — только Revenue Share.

Общие вопросы:

С чего лучше начать работать: какое гео, какой оффер, какие ленды?

ТОП ГЕО: NO, FI, SE, NL, DE, CA, AU, AT. Выбор оффера всецело зависит от источника трафика и выбранного ГЕО. Лендинги, как и прочие промо-материалы, есть почти у каждого бренда, а если нет, мы сможем сделать их сами.

С какими странами вы работаете?

Мы работаем с международными брендами казино, поэтому наше ГЕО покрывает весь мир.

Какие ГЕО лучше конвертятся?

Список лидирующих стран постоянно меняется и каждый месяц топ стран может варьироваться, но тем не менее наиболее конвертальбельные — Австралия, Швеция, Канада, Новая Зеландия, Финляндия, Норвегия. Учитывая то, что наши бренды покрывают весь мир — любое ГЕО приносит профит.

Есть офферы вулкана и кейворды?

Есть Вулкан24, вулкан клаб с оплатой по СРА. Ключей нет.

Что будет, если прекратить лить на вас трафик?

Даже если вы остановите трафик — выплаты с каждого приведенного игрока продолжаются

Даете ли вы бездепозитные бонусы?

Некоторые бренды предоставляют бездепозитные бонусы.

Возможен ли ревшар больше 35%?

При хороших объёмах и хорошем конверте RevShare может быть увеличен.

От 1000 usd переключаете на недельные выплаты?

Выплаты осуществляются раз в месяц, так как осуществляется проверка трафика и верифицируются депозиты. Индивидуальный условия обсуждаются.

Как часто обновляется статистика?

В нашей системе статистика обновляется раз в час.

Обнуляется ли отрицательный баланс?

Отрицательный баланс обнуляется по большинству офферов.

Какой вид трафика принимаете?

Принимаем все виды трафика, кроме мотива.

Какой вид трафика у вас самый конвертабельный?

Наиболее конвертабельные виды трафика: SEO, Adwords

Какие промо-материалы вы предоставляете?

Лендинги, баннеры, обзоры, html-архивы и прочее. Что не предоставляют бренды, мы можем сделать сами.

Делаете ли лендинги?

Делаем: имеется пул своих стандартных лендингов, а также можем сделать лендинг по вашим требованиям. Чем подробнее требования, тем лучше лендинг =)

Чем у вас гибрид-модель отличается от ревшара?

Гибридная модель — это оплата целевого действия (как правило, первого депозита) + отчисления от проигрыша игрока. Revenue Share — это ТОЛЬКО процент от проигрыша.

Что такое ребиллы?

Ребиллы — это повторное пополнение баланса игрока и дальнейший проигрыш этих средств.

Что такое вейджеринг?

Вейджеринг — это количество денег, которое игрок должен проиграть, чтобы получить бонус.

Как выглядит основная ваша ЦА?

Игроков можно разделить на 2 основные группы: опытные и новички

Опытные

Постоянных клиентов можно разделить еще на 3 категории: лудоманы, бонус хантеры, хайроллеры.

Лудоманы

Иными словами зависимые от азартных игр. Как правило, аудитория делится на мужчин и женщин от 25 лет с высоким и средним достатком. Это клиенты, попавшееся «на крючок» гэмблинг-зависимости. Ими движет ярое желание испытать свои шансы, удачу. Они испытывают различные стратегии, сравнивают особенности слотов нескольких казино с целью поиска «щедрого» автомата. Такие игроки, безусловно, вносят щедрые депозиты.

Бонус хантеры

Схожие по возрастной категории и финансовым положением с лудоманами, данные клиенты казино отличаются жаждой «халявы»: гонятся за бонусами, акциями, фри спинами. Под такую аудиторию очень хорошо заходят креативы с выгодными предложениями от казино.

Хайроллеры

VIP-игроки, которые играют на максимальных ставках, вносят большие депозиты в казино. Хайроллеры — лакомый кусочек для вебмастеров, ведь это высококонверсионный трафик. Как привлечь такого игрока — цель любого арбитражника: сложная, но возможная.

Способы привлечения каждого игрока кардинально разные. Но цель рекламных кампаний одна: привести клиента к пробной версии игры с последующим его переходом на внесение депозитов. На этом этапе стартует долговременная монетизация для вебмастера.

На эти и многие другие вопросы вам с удовольствием ответит ваш персональный менеджер

Желаем приятной работы и отличного конверта!

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