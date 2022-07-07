Новая функция в обновленном RevenueLab – подключение Traffic Source к трекерным ссылкам

На странице «Подробная информация об оффере» в разделе «Ссылка» появилось поле Traffic Source, в котором хранится информация об источниках трафика. Каждый переход пользователя по ссылке с параметром, хранящим информацию о трафик-сорсе, будет фиксироваться и попадать в статистику.

Ранее трафик сорсы можно было привязывать только к нетрекерным офферам. Теперь же это доступно и для трекерных офферов.

Давайте разберемся, что это такое трафик-сорс и зачем этим пользоваться при работе с трекерными ссылками.