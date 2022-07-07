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FAQ

Новая функция в обновленном RevenueLab – подключение Traffic Source к трекерным ссылкам

На странице «Подробная информация об оффере» в разделе «Ссылка» появилось поле Traffic Source, в котором хранится информация об источниках трафика. Каждый переход пользователя по ссылке с параметром, хранящим информацию о трафик-сорсе, будет фиксироваться и попадать в статистику.

Ранее трафик сорсы можно было привязывать только к нетрекерным офферам. Теперь же это доступно и для трекерных офферов.

Давайте разберемся, что это такое трафик-сорс и зачем этим пользоваться при работе с трекерными ссылками.

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Что такое Traffic Source?

Traffic Source – это сайт, дорвей или один из каналов PPC рекламы, с которых идет трафик к офферу. Проще говоря, это источник, через который люди увидели продвигаемый оффер и кликнули по ссылке.

Зачем вам Traffic Source?

Раньше, работая с трекерными офферами, вы видели статистику трафика без разделения по источникам. Статистика по трекерным офферам была сгруппирована в «default source».

Теперь, если привязать Traffic Source к трекерным ссылкам, новые данные можно фильтровать по конкретным источникам трафика. В личном кабинете, в разделе «Статистика», будет указана информация, уже разбитая по источнику трафика.

Такая подробная статистика по источникам трафика поможет улучшить прибыль в дальнейшем, распределить бюджет на оптимальные источники и тратить его на более подходящие под трекер офферы.

В каждой трекерной ссылке прописан уникальный номер Traffic Source. На основе этих номеров мы записываем информацию о конверсии и данные о пользователе, чтобы отобразить их в статистике. Таким образом, пролив трафика становится еще удобнее.

Как привязать данные к Traffic Source?

  1. Перейдите на страницу оффера в личном кабинете;
  2. Выберите источник трафика из тех, что ранее были добавлены в ваш аккаунт менеджером;
  3. Скопируйте получившуюся ссылку, к ней уже привязан Traffic Source.
2022-07-07

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