Новая функция в обновленном RevenueLab – подключение Traffic Source к трекерным ссылкам

Что такое Traffic Source?
Traffic Source – это сайт, дорвей или один из каналов PPC рекламы, с которых идет трафик к офферу. Проще говоря, это источник, через который люди увидели продвигаемый оффер и кликнули по ссылке.
Зачем вам Traffic Source?
Раньше, работая с трекерными офферами, вы видели статистику трафика без разделения по источникам. Статистика по трекерным офферам была сгруппирована в «default source».
Теперь, если привязать Traffic Source к трекерным ссылкам, новые данные можно фильтровать по конкретным источникам трафика. В личном кабинете, в разделе «Статистика», будет указана информация, уже разбитая по источнику трафика.
Такая подробная статистика по источникам трафика поможет улучшить прибыль в дальнейшем, распределить бюджет на оптимальные источники и тратить его на более подходящие под трекер офферы.
В каждой трекерной ссылке прописан уникальный номер Traffic Source. На основе этих номеров мы записываем информацию о конверсии и данные о пользователе, чтобы отобразить их в статистике. Таким образом, пролив трафика становится еще удобнее.
Как привязать данные к Traffic Source?
- Перейдите на страницу оффера в личном кабинете;
- Выберите источник трафика из тех, что ранее были добавлены в ваш аккаунт менеджером;
- Скопируйте получившуюся ссылку, к ней уже привязан Traffic Source.