Обновление RevenueLab: Личный кабинет рекламодателя

Dashboard

В этом разделе собрана информация по всем программам за месяц. Здесь вы можете увидеть количество кликов, регистраций и NDC, а также сумму депозитов и размер чистой выручки.

Обратите внимание: на верхнем баннере находится важная информация по последним обновлениям.

Reports



RevShare

На этой странице представлена сводная статистика по офферам за выбранный период. Статистика обновляется каждый час!

Вы можете посмотреть как отдельную статистику по CPA, так и по RevShare.

Вверху страницы выберите интересующие вас кампании, оффера и источник трафика, и вы увидите только статистику по выбранным параметрам.

В статистике отображается информация по кликам, регистрациям и NDC, сумма депозитов, net revenue и доход, а также соотношения кликов к регистрациям. Чтобы выгрузить статистику выберите интересующий вас период и нажмите на значок скачивания в правом верхнем углу от статистики.

CPA

В статистике по CPA отображаются данные по convertion ID, дате, паблишеру, программе и офферу, устройству, валюте, стране, браузеру, OS.

Чтобы выгрузить статистику выберите интересующий вас период, выберите необходимые вам параметры и нажмите на значок скачивания в правом верхнем углу от статистики.

Programs

В этой вкладке вы найдете информацию по всем подтвержденным и закрытым программам. Чтобы посмотреть более подробную информацию о конкретной программе, кликните на кнопку “просмотр”.

В разделе “Информация” вы найдете сведения о партнерке: название, валюту, валюту выплаты, количество нулевых и негативных офферов, тип переноса, число активных депозитов.

Перейдя на вкладку “Офферы” вы увидите офферы, которые подключены к данной программе. Нажмите на редактирование, чтобы внести актуальную информацию.

Здесь вы сможете добавить:

лицензии;

теги;

валюту;

языки поддержки;

страны с ограниченным доступом;

топ страны;

платежные системы.

Во вкладке “Анкета” вы увидите информацию о компании партнера. Здесь находится дополнительная информация:

информация о компании

банковская информация

контактная информация аффилейт-отдела

финансовая контактная информация.

Если вы случайно вышли из системы не сохранив данные, вы сможете их восстановить при следующем входе.

Во вкладке “Аккаунты программ” вы можете посмотреть список всех аффилиейт-аккаунтов, подключенных к вашей программе, источник трафика и установленную комиссию. Список можно отсортировать по любому из указанных параметров.

Нажмите на строку, чтобы увидеть расширенную статистику по конкретному аккаунту.

Marketplace

В этом разделе вы можете оформить дополнительные услуги RevenueLab, с помощью которых вы привлечете больше трафика на свои ресурсы!

Мы предлагаем:

Поднятие позиций на сайтах: выбрать по стране и по стоимости (от паблишера);

Размещение офферов в личном кабинете паблишера — вашу рекламу увидят все топовые аффилиаты;

Рассылку по базе паблишеров: уведомление о внедрении оффера, программы, ГЕО и пр.

Анонс ваших эксклюзивных офферов на крупнейших форумах в iGaming индустрии: iGBLive, SiGMA, Kinza etc.

Кликните на подходящий вариант, чтобы оставить заявку. После получение заявки наш менеджер с вами свяжется.

В RevenueLab собраны крупнейшие паблишеры в iGaming индустрии с высокими показателями конверсий. Регистрируйтесь у нас и привлекайте больше траффика на свои сайты!

Отдельные преимущества: