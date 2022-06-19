Обновление RevenueLab: Смартлинк

Что такое смартлинк и как он работает?

Смартлинк — это ссылка, позволяющая лить трафик одновременно на несколько офферов и распределять его автоматически. Для паблишера это выглядит одна ссылка, на которую отправляется весь добытый трафик.

Специальные скрипты собирают и анализируют данные о пользователе и автоматически предлагают оптимальный бренд. Каждый пользователь увидит уникально подобранное предложение. Если предложение по лучшему варианту закончилось, смартлинк предложит второй наиболее выгодный вариант.

К смартлинку подлючены бренды, которые позволяют лить трафик со всего мира. Вознаграждения за трафик из разных стран может отличаться. Но при этом смартлинк подбирает оптимальные бренды для вашего трафика для максимального дохода.

Подробности условий работы по каждому ГЕО предоставит ваш персональный менеджер.

Преимущества смартлинка

Не нужно создавать множество URL для разных объявлений и рекламных кампаний, отслеживать активность офферов;

Нет расходов на тестирование аудитории;

Можно сливать трафик из источников, где нет возможности настроить таргетинг.

Больше конверсий и заработок на трафике.

Вам подойдет смартлинк:

Если вы только начали лить трафик;

Если у вас смешанный трафик: разные ГЕО и/или устройства;

Если вы тестируете новый источник трафика и не уверены в его качестве;

Если у вас качественный трафик, но есть необходимость его быстро слить.

Смартлинк доступен сразу после регистрации и одобрения аккаунта. Если у вас уже есть статистика по источникам трафика, менеджер подберет подходящие офферы на ее основе. Если у вас нет статистики или вы не хотите её раскрывать, то начав лить на смартлинк мы получим начальные данные и на их основе сможем подобрать для вас дополнительные офферы.

Для проведения анализа трафика достаточно пролить всего 10 NDC!

Как и где подключить?

Чтобы подключить смартлинк необходимо зайти в личный кабинет, где будет указана ваша персональная ссылка. Затем ее нужно скопировать и разместить на своих источниках.

Подключайте смартлинк и следите за ростом показателей!