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Google Ads разрешит рекламу гемблинга в новых регионах

Новые изменения в правилах, связанных с рекламой гемблинга в Google Ads, вступят в силу до конца октября 2019. Google разрешит рекламировать гемблинг продукты через свою платформу в Колумбии, Кении и Нигерии, а также увеличит количество штатов США, в которых разрешено рекламировать букмекерские услуги.

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Перед размещением рекламы в указанных странах, операторам необходимо будет получить лицензии наблюдательного совета за азартными играми Кении, национальной комиссии по регулированию лотерей Нигерии и регуляторного органа Coljuegos в Колумбии. Что касается рекламы спортивных ставок в США, штаты Индиана, Айова, Монтана, Пенсильвания и Род-Айленд присоединятся к Неваде, Нью-Джерси и Западной Вирджинии, где реклама спортивных ставок разрешена уже сегодня.

Важно учесть, что перед запуском рекламы гемблинг продуктов, операторов также обяжут получить специальные сертификаты Google. А в рекламных объявлениях будет позволено ссылаться на контент, относящийся к азартным онлайн играм: бонусные коды, учебные материалы, софт для расчёта коэффициентов и другую информацию.

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2019-10-24

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