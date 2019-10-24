Google Ads разрешит рекламу гемблинга в новых регионах

Перед размещением рекламы в указанных странах, операторам необходимо будет получить лицензии наблюдательного совета за азартными играми Кении, национальной комиссии по регулированию лотерей Нигерии и регуляторного органа Coljuegos в Колумбии. Что касается рекламы спортивных ставок в США, штаты Индиана, Айова, Монтана, Пенсильвания и Род-Айленд присоединятся к Неваде, Нью-Джерси и Западной Вирджинии, где реклама спортивных ставок разрешена уже сегодня.

Важно учесть, что перед запуском рекламы гемблинг продуктов, операторов также обяжут получить специальные сертификаты Google. А в рекламных объявлениях будет позволено ссылаться на контент, относящийся к азартным онлайн играм: бонусные коды, учебные материалы, софт для расчёта коэффициентов и другую информацию.

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