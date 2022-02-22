Что будем обсуждать:
• Тренды индустрии 2022
• Особенности пуш- и поп-трафика
• Подходы к креативам и лендингам
• Топ гео и как с ними работать
• Аудитория ниши iGaming и ее потребности
+ бонусы для всех участников
Тема: Push and Pops trends in iGaming 2022: RichAds and SiGMA expert insights
Дата и время: 24 февраля, 18:00 мск
Спикеры: Анастасия Казакова, Head of Customer Success в RichAds & Oliver de Bono, CSO в SiGMA
Что будем обсуждать:
• Тренды индустрии 2022
• Особенности пуш- и поп-трафика
• Подходы к креативам и лендингам
• Топ гео и как с ними работать
• Аудитория ниши iGaming и ее потребности
+ бонусы для всех участников