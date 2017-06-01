BitStarz

BitStarz — онлайн казино, которое предлагает игрокам по всему миру набор из разнообразных игр казино: от классических слотов и настольных игр до новинок из мира онлайн казино. BitStarz – это не только одно из самых зрелищных онлайн казино, но и широчайший выбор игр (сегодня BitStarz насчитывает более 500 игр) и бонусов, рассчитанных как на привлечение новых игроков, так и на удержание существующих. Вебсайт BitStarz адаптируется как для настольных, так и для мобильных платформ, что делает возможным мгновенную игру в казино в любое время. BitStarz – это один из лучших офферов, представленных сегодня на рынке, не упустите возможность начать работать с BitStarz уже сегодня!

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : Google AdWords, SEO

Топовые страны: CA, AU, DE

Zet Casino

Zet Casino — относительно новое онлайн казино с по-настоящему привлекательным интерфейсом и богатым набором различных игр. Казино доступно как для настольных, так и для мобильных платформ, а от программы бонусов выигрывают как новые игроки, так и постоянные клиенты Zet Casino, которые могут воспользоваться бонусами для пополнения баланса, бесплатных спинов, или повышения своего рейтинга в программе лояльности казино. Среди отличий Zet Casino от других платформ: проработанная турнирная система, быстрые выплаты и постоянное развитие сервиса. Напишите нам, и получите доступ к офферу уже сегодня!

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : Google AdWords, SEO

Топовые страны: DE, PL

BUFF.bet

Несмотря на то, что BUFF.bet – новый игрок на рынке онлайн казино, команда BUFF.bet уже доказала, что способна поддерживать платформу на высочайшем уровне. BUFF.bet предлагает по-настоящему широкий выбор игр, включающий слоты, настольные игры и лайв казино. Для платежей BUFFF.bet поддерживает как фиатные валюты, так и криптовалюты, среди способы оплаты вы найдёте сразу несколько быстрых и безопасных вариантов, а новых игроков в казино ждут щедрые приветственные бонусы. Узнайте больше об этом оффере уже сегодня – напишите на https://t.me/revenuelab_bot

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : Google AdWords, SEO

Топовые страны: DACH, Скандинавия

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