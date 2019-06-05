Что будет со старой платформой?
Старая платформа (aff.revenuelab.biz) остаётся доступной в течение этого месяца, и будет отображать всю архивную статистику вплоть до 31 мая. Для переноса аккаунта у вас есть целый месяц, однако мы рекомендуем осуществить перенос как можно скорее.
Обращаем ваше внимание, что адрес aff.revenuelab.club – временный. После того, как переезд будет завершён, платформа будет доступна по нашему старому адресу: aff.revenuelab.biz
Все трекинговые ссылки остаются прежними, никаких изменений в ссылки вносить не нужно.
Что будет с выплатами?
Все суммы, невыплаченные на момент переезда, будут перенесены в новую систему и обработаны в штатном режиме. Обратите внимание, на новой платформе есть возможность получать выплаты в той валюте, в которой представлены выплаты по офферу. Если кошельки дополнительных валют не указаны, то по-прежнему будет происходить конвертация в валюту единственного кошелька.
Как выгрузить статистику со старой платформы?
Для того, чтобы выгрузить статистику со старой платформы, перейдите в раздел Reporting -> By Date и нажмите на кнопку Export to excel в правой нижней части страницы.
Как осуществить перенос аккаунта?
Напоминаем, что старая платформа будет доступна ещё в течение месяца, однако мы убедительно просим вас осуществить перенос своего аккаунта на новую платформу как можно скорее. Инструкция по переносу аккаунта:
- Мы уже отправили вам письмо со ссылкой для смены пароля. Перейдите по ней, и придумайте новый пароль для своей учетной записи (если по какой-то причине вам не пришло письмо, напишите своему личному менеджеру);
- Внесите в свой аккаунт платёжные данные;
- Готово. Можно пользоваться.
Как настроить платёжные данные?
Для корректной работы платформы, необходимо настроить платёжные данные. Следуйте инструкции ниже, чтобы настроить платёжные данные и вовремя получить свои выплаты:
- Перейдите в раздел «Profile» -> «Payment Settings»
- На верхней панели выберите валюту, в которой вы хотите получать выплаты. Затем добавьте свой кошелёк. При добавлении нескольких кошельков, вы можете указать валюту, в которой будет производится выплата по умолчанию в соответствующей вкладке валюты.
По любым вопросам, связанным с переездом, просим обращаться к вашему личному менеджеру или писать нам в Telegram:@revenuelab_bot
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