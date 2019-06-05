Старая платформа (aff.revenuelab.biz) остаётся доступной в течение этого месяца, и будет отображать всю архивную статистику вплоть до 31 мая. Для переноса аккаунта у вас есть целый месяц, однако мы рекомендуем осуществить перенос как можно скорее.

Обращаем ваше внимание, что адрес aff.revenuelab.club – временный. После того, как переезд будет завершён, платформа будет доступна по нашему старому адресу: aff.revenuelab.biz

Все трекинговые ссылки остаются прежними, никаких изменений в ссылки вносить не нужно.

Что будет с выплатами?

Все суммы, невыплаченные на момент переезда, будут перенесены в новую систему и обработаны в штатном режиме. Обратите внимание, на новой платформе есть возможность получать выплаты в той валюте, в которой представлены выплаты по офферу. Если кошельки дополнительных валют не указаны, то по-прежнему будет происходить конвертация в валюту единственного кошелька.

Как выгрузить статистику со старой платформы?

Для того, чтобы выгрузить статистику со старой платформы, перейдите в раздел Reporting -> By Date и нажмите на кнопку Export to excel в правой нижней части страницы.

Как осуществить перенос аккаунта?

Напоминаем, что старая платформа будет доступна ещё в течение месяца, однако мы убедительно просим вас осуществить перенос своего аккаунта на новую платформу как можно скорее. Инструкция по переносу аккаунта:

Мы уже отправили вам письмо со ссылкой для смены пароля. Перейдите по ней, и придумайте новый пароль для своей учетной записи (если по какой-то причине вам не пришло письмо, напишите своему личному менеджеру); Внесите в свой аккаунт платёжные данные; Готово. Можно пользоваться.

Как настроить платёжные данные?

Для корректной работы платформы, необходимо настроить платёжные данные. Следуйте инструкции ниже, чтобы настроить платёжные данные и вовремя получить свои выплаты: