Незабываемый вечер на IGB Амстердам

Мероприятие прошло на 26-м и 27-м этажах уникального комплекса The Valley — нового архитектурного украшения Амстердама. С его каскадными этажами и зелеными насаждениями, это место стало идеальным выбором для проведения мероприятия в рамках IGB Амстердам 2024. Гости поднимались на 26-й этаж в частном лифте, откуда открывался захватывающий вид на весь город.

Вечер на IGB Live Амстердам 2024: как это было

Вечер на IGB Live Амстердам начался с приветственных напитков и увлекательной игры Shots Roulette, задавшей тон для всей встречи. Затем гости насладились ужином от знаменитого шеф-повара Питера Люта, который стал известен благодаря участию в телепрограммах «Мастершеф Голландия» и «Junior Masterchef». Его блюда, вдохновленные юго-восточной Азией, удивляли своими яркими вкусами и изысканной подачей.

В течение вечера звучала живая музыка, а стильный декор и брендированные элементы добавляли мероприятию уникальности. Гости также были приятно удивлены неожиданными сюрпризами, которые сделали этот приватный вечер по-настоящему незабываемым.





Итоги вечера на Амстердам IGB Live

Эта встреча стала не только возможностью обсудить бизнес, но и укрепить дружеские связи в теплой и доброжелательной обстановке. Еще больше фото и эмоций с мероприятия вы найдете на наших страницах в LinkedIn и Instagram.





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