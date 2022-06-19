Обновление RevenueLab: чат поддержки

Как отправить запрос?



С обновлением вы можете заметить новую иконку в меню в виде сообщения. Кликайте по ней чтобы открыть раздел с запросами.

Чтобы отправить запрос, нажмите на кнопку создания запроса в правом верхнем углу.

В форме запроса укажите тему обращения и подробно опишите проблему. Чтобы мы смогли точнее понять суть запроса — прикрепите файлы или скрины. Затем нажмите “Отправить сообщение” — менеджер скоро вам ответит.







После отправки сообщения вы сможете найти свой запрос в общем списке. Он будет автоматически отсортирован по времени последнего ответа. Запросы, в которых присутствуют непрочитанные сообщения, будут отмечены розовой точкой в графе “Статус”.

Чтобы увидеть полную историю сообщений, кликните по запросу. В чате вы увидите все сообщения по указанной теме запроса. Здесь вы можете продолжить переписку и прикрепить дополнительные файлы.

После того, как менеджер выполнит ваш запрос, нажмите на кнопку Resolve, чтобы закрыть запрос.

Обратите внимание, что после закрытия запроса вы сможете просмотреть все сообщения по теме, однако не сможете больше написать сообщение менеджеру в данном чате. Необходимо будет создавать новый запрос. Закрывайте тему только после того, как ваш запрос был выполнен!





После того, как менеджер решит ваш запрос, поставьте оценку — нам важно получать обратную связь, чтобы улучшать работу платформы!