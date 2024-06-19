Объем рынка онлайн-гемблинга увеличится на $150,5 млрд к 2027 году

TechNavio опубликовала новый отчет. Согласно ему, рынок онлайн-гемблинга будет расти в среднем на 11% в год в период с 2022 по 2027-й. Так объем рынка увеличится на $150,5 млрд до 2027 года.

Среди факторов, которые будут оказывать влияние на рост, эксперты выделили большой спрос на мобильные азартные игры, рост ставок на киберспорт и снижение жесткости мер государственного регулирования.

Как бороться с отмыванием денег: общеевропейское руководство от EGBA

Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA) выпустила первый набор общеевропейских правил. Их цель - помочь индустрии онлайн-гемблинга в Европе бороться с отмыванием денег.

Среди советов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма можно найти и другие. Например, как операторы должны проводить оценку клиентов и бизнес-рисков, проверять клиентов, отчитываться о подозрительных транзакциях или вести документацию.

Австрия признала лутбоксы FIFA формой азартных игр

Австрийский суд постановил, что лутбоксы FIFA являются формой азартных игр. Теперь они должны иметь соответствующую маркировку.

Началось все с того, когда игроки, потратив сотни евро на пакеты карт FIFA Ultimate Team, подали в суд на Sony. Почему именно на Sony - хороший вопрос, но суд постановил компанию выплатить 338,26 евро.

Пока неизвестно, как повлияет принятое решение на остальной игровой мир. Но, возможно, что необходимо будет повышать возрастной рейтинг самой игры.