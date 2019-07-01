Lucky Days — один из самых популярных гемблинг офферов мира, и онлайн казино, ставшее точкой притяжения игроков самого разного уровня в мировом онлайн-гемблинге. Эксклюзивные предложения, быстрые выплаты, большой выбор сильных брендов. LuckyDays — это высокий уровень качества обслуживания и выгодная система вознаграждений. Высокая конверсия и прочная репутация — такой оффер нельзя упускать!
- Партнёрские отчисления: RevShare от 35%
- Топовые источники трафика: Push Notifications, SEO, Google AdWords
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Vegas Crest Casino — один из новейших офферов в сфере онлайн гемблинга. Высокая конверсия и прочная репутация среди гемблинг брендов. Игрокам нравится отсутствие сложных правил и особых требований, оффер обязателен для всех аффилейтов. Такой оффер нельзя упускать!
- Партнёрские отчисления: RevShare от 35%
- Топовые источники трафика: Google AdWords, SEO
- Топовые страны: CA, NZ
BetChain — онлайн-казино с различными вариантами азартных игр, большинство из которых работают и с биткойнами. Отличные показатели конверсии и промо-материалы для создания креативов с учётом ваших потребностей.
- Партнёрские отчисления: RevShare от 35%
- Топовые источники трафика: Google AdWords, SEO
- Топовые страны: CA, DE, CZ, IT, NZ, BE
Bingo Spirit — широкий ассортимент видео-слотов и слотов для любителей прогрессивных джекпотов. Оффер гаранирует надёжную защиту личных и финансовых данных, а также на постоянной основе выпускает эксклюзивные предложения. Доступ к казино возможен на ряде портативных устройств, что делает его более простым для продвижения.
- Партнёрские отчисления: RevShare от 35%
- Топовые источники трафика: Google AdWords, SEO
- Топовые страны: CA, NZ
Cyber Bingo — онлайн-казино и один из старейших виртуальных бинго-залов. Интерес игроков поддерживается различными форматами игры. Оффер обеспечивает безопасность на самом высоком уровне, чтобы игроки могли наслаждаться широким набором игр без угрозы потери данных. Конверт трафика по высоким ставкам.
- Партнёрские отчисления: RevShare от 35%
- Топовые источники трафика: Google AdWords, SEO
- Топовые страны: CA, NZ
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