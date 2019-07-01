Lucky Days — один из самых популярных гемблинг офферов мира, и онлайн казино, ставшее точкой притяжения игроков самого разного уровня в мировом онлайн-гемблинге. Эксклюзивные предложения, быстрые выплаты, большой выбор сильных брендов. LuckyDays — это высокий уровень качества обслуживания и выгодная система вознаграждений. Высокая конверсия и прочная репутация — такой оффер нельзя упускать!

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : Push Notifications, SEO, Google AdWords

Топовые страны: CA, NO, FI, NZ, JP, DE

Vegas Crest Casino — один из новейших офферов в сфере онлайн гемблинга. Высокая конверсия и прочная репутация среди гемблинг брендов. Игрокам нравится отсутствие сложных правил и особых требований, оффер обязателен для всех аффилейтов. Такой оффер нельзя упускать!

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : Google AdWords, SEO

Топовые страны: CA, NZ

BetChain — онлайн-казино с различными вариантами азартных игр, большинство из которых работают и с биткойнами. Отличные показатели конверсии и промо-материалы для создания креативов с учётом ваших потребностей.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : Google AdWords, SEO

Топовые страны: CA, DE, CZ, IT, NZ, BE

Bingo Spirit — широкий ассортимент видео-слотов и слотов для любителей прогрессивных джекпотов. Оффер гаранирует надёжную защиту личных и финансовых данных, а также на постоянной основе выпускает эксклюзивные предложения. Доступ к казино возможен на ряде портативных устройств, что делает его более простым для продвижения.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : Google AdWords, SEO

Топовые страны: CA, NZ

Cyber Bingo — онлайн-казино и один из старейших виртуальных бинго-залов. Интерес игроков поддерживается различными форматами игры. Оффер обеспечивает безопасность на самом высоком уровне, чтобы игроки могли наслаждаться широким набором игр без угрозы потери данных. Конверт трафика по высоким ставкам.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : Google AdWords, SEO

Топовые страны: CA, NZ

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