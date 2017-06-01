Новые офферы: GoWild, AstralBet, Wild Jackpots, Piggy Bang

GoWild

Онлайн-казино GoWild — это привлекательный сайт, простой в использовании интерфейс, эффективный дизайн и множество игровых механик высочайшего качества. GoWild отличает отличное обслуживание и пополнение пула игр на постоянной основе. Оффер доступен сразу на нескольких платформах и обеспечит топовую конвертацию вашего трафика.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, Google AdWords

Топовые страны: DE, CA, NZ, FI, NO, PL, SK, AT

AstralBet

AstralBet — это онлайн-казино, в котором найдётся предложение для любого игрока, и огромное количество самых разных игровых механик, начиная от игровых автоматов и заканчивая настольными и живыми дилерскими играми. Казино AstralBet делает ставку на предоставление услуг высочайшего качества, и предоставляет всем желающим безопасные банковские услуги и круглосуточную поддержку в чате. Не упустите возможность конвертировать трафик по самым высоким ставкам!

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, Google AdWords

Топовые страны: DE, CA, NZ, FI, NO, PL, SK, AT

Wild Jackpots

Wild Jackpots — одно из самых заметных онлайн-казино, созданное для тех, кто хочет получать лучшее из мира гемблинга. В Wild Jackpots доступны более 500 игр, созданных и предоставленных лидерами рынка — Microgaming. Казино регулярно тестируется независимыми экспертами, поэтому клиенты могут быть уверенными в абсолютной надёжности казино. Оффер, пропускать который не рекомендуется.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, Google AdWords

Топовые страны: DE, CA, NZ, FI, NO, PL, SK, AT

Piggy Bang

Онлайн-казино Piggy Bang предлагает массу самых разных вступительных бонусов и поощрений, созданных для того, чтобы сделать казино как можно более привлекательным для новых игроков. Среди многочисленных игр, представленных в Piggy Bang, найдётся предложение для любого игрока, а благодаря простому и эффективному интерфейсу, наполненному уникальными игровыми опциями и промо-акциями, казино постоянно привлекает новых игроков. Бесплатные спины, бонусы и даже возможность получения кэшбэка, не упустите шанс конвертировать свой трафик с Piggy Bang.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, Google AdWords

Топовые страны: DE, CA, NZ, FI, NO, PL, SK, AT

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