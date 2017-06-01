Новые офферы: SlotV Casino, Frank Casino, Aplay, MrBit, Casino Columbus и Drift

SlotV Casino

SlotV Casino – это новое онлайн казино, приготовившее для игроков массу вариантов игр: от топовых слотов до классических и новых вариантов. Казино собрало в себе лучшие характеристики других игровых казино и многолетний опыт команды в сфере iGaming. В казино представлены более 700 игр от топовых разработчиков, среди которых есть богатая коллекция слотов для всех типов игроков. Казино доступно на мобильных платформах и предоставляет приветственные бонусы до 500 евро и 175 бесплатными спинами всем новым игрокам. Поддержка нескольких языков, популярные варианты банковского обслуживания и живая атмосфера.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, Streams, Video Integration, Prerolls, Banners, Push

Страны: DE, FI, TH, NO, AT, MT, MY

Frank Casino

Казино Frank Casino было создано несколько лет назад, и уже успело завоевать прочную репутацию в сфере iGaming. Казино доступно на нескольких языках и предлагает игрокам многоуровневую бонусную программу, которая позволяет игрокам зарабатывать очки за каждый депозит. Frank Casino — это по-настоящему огромный выбор первоклассных слотов от ведущих производителей, а также возможность получать бесплатные спины, дополнительные привилегии (VIP Premium клуб) и участвовать во многим других промоакциях на регулярной основе.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, Streams, Video Integration, Prerolls, Banners, Push

Страны: DE, FI, TH, NO, AT, MT, MY

Aplay Casino

В распоряжении игроков Aplay Casino находится богатая коллекция видео слотов и других классических игр казино. В игровой линейке представлены продукты таких топовых компаний, как NetEnt, Microgaming, Play’n GO и других. Казино доступно как для мгновенной игры через веб-браузер, так и для игры на мобильных платформах. В игровой линейке Aplay также представлено множество настольных игр, включая европейский блэкджек, баккара и европейскую рулетку, покер, различные виртуальные игры и лайв казино. Казино гарантирует быстрый вывод средств, приветственные бонусы, и промоакции на регулярной основе.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, Streams

Страны: DE, FI, TH, NO, AT, MT, MY

mrBit Casino

Казино mrBit – это широкий выбор игр от таких топовых разработчиков, как NetEnt, Microgaming и Play’n GO. В казино есть раздел для лайв казино, где представлены более 80 столов, а также такие игры, как блэкджек, рулетка, баккара и другие. Также игроки в mrBit найдут коллекцию настольных игр, столы с видеопокером, скретч-картами и бинго — всего казино предлагает более 2000 игр. На регулярной основе проводятся промоакции, обычно включающие в себя варианты кэшбэка, заработка бит-поинтов (бонусы mrBit), и многое другое.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, Streams

Страны: FI, NO

Casino Columbus

Казино Columbus предлагает более 2000 различных игр, включая слоты, настольные игры, видеопокер, джекпоты, и лайв казино игры. Для привлечения новых игроков, Columbus предлагает щедрые приветственные бонусы, и регулярные промоакции, такие как золотой понедельник, счастливые часы, бесплатные спины и другие. Другими сторонами Casino Columbus являются простой в использовании вебсайт и надёжные способы выплат. Columbus будет отличным выбором для игроков, ищущих разнообразия, поскольку тут представлен один из самых широких ассортиментов игр среди онлайн казино.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, Streams

Страны: KZ, FI, NL, AT, DK

Drift Casino

Игровая линейка Drift Casino состоит из игр таких топовых компаний, как Microgaming, NetEnt и NextGen, и предлагает множество первоклассных игр, среди которых представлены более 200 слотов. Drift Casino будет отличным выбором для игроков, вне зависимости от бюджета и стиля игры, ведь всем игрокам Drift Casino доступна одна из крупнейших коллекций игр на рынке. У игроков есть возможность каждому увеличить баланс при внесении депозита, а среди новых игроков разыгрывается один из множества приветственных бонусов. Большое разнообразие игр, прочная репутация и популярные банковские опции – в Drift Casino есть все плюсы топовых казино.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, Streams

Страны: NL, FI, AT, PT

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