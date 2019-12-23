Stay Lucky Casino

Stay Lucky Casino – отличный выбор даже для самых требовательных игроков. Удобный дизайн Stay Lucky Casino и надёжная поддержка казино помогает игрокам чувствовать себя уверенно, а фантастическое разнообразие игр не наскучит даже самым опытным игрокам. Вебсайт казино доступен на 10 различных языках, а игровая линейка казино предлагает игры от ведущих мировых разработчиков. Существующие игроки могут увеличивать свой выигрыш благодаря дополнительным бонусам и VIP программе, а новых игроков ждут щедрые приветственные бонусы.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, PPC, SMS, Email

Страны: UK, DE, NL, NZ, FR, IT, ES, CA, Nordics

Thunderpick

Thunderpick — одна из самых популярных беттинг платформ, в которой особое внимание уделяется направлению esports. Одной из главных особенностей платформы является то, что система представляет собой платформу со взаимными ставками (игроки делают ставки друг против друга). Команда Thunderpick проделала большую работу и по привлечению новых игроков, и каждый новый игрок получает приветственные бонусы в €500. В Thunderpick существует система бонусных вознаграждений, а среди других плюсов платформы стоит отметить множество вариантов пополнения счёта и вывода средств, ставки в реальном времени, а также широкий выбор игр казино.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, SMM, Google AdWords

Страны: BR, UA, DE

X-Bet

X-Bet предлагает игрокам возможность как играть в казино, так и делать ставки на спортивные события. Платформа имеет большое разнообразие банковских опций и принимает как биткойны, так и депозиты в фиатных валютах. X-Bet – это удобный дизайн, простая в использовании и навигации платформа, а также множество разнообразных промо-акций, бонусов и других способов привлечения и удержания игроков. Также недавно X-Bet запустил программу лояльности, и периодически проводит розыгрыши. X-Bet – это огромная коллекция игр (более 1200 наименований): от новейших онлайн-слотов от ведущих провайдеров игр до лайв казино, ставок на спортивные и esports события.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, Google AdWords

Страны: SE, KR, DK, NL, PH, AT, FI, IE, IT, CH

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