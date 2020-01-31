Новые офферы: Great Britain Casino и SpinzWin Casino

Great Britain Casino

Казино Great Britain предлагает широкий выбор игр: слоты, настольные игры, игры с мгновенным выигрышем, баккара, покер, и игры лайв казино. Great Britain также может похвастаться рядом ведущих поставщиков программного обеспечения, поддержкой нескольких языков и игрой через браузер (или мобильное казино). Много игр на выбор и хорошая репутация надёжного онлайн казино — этот оффер стоит проверить!

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, PPC, SMM, Email

Страны: FI, DE, CA, NZ, UK, NO, IE

SpinzWin Casino

SpinzWin Casino предлагает широкий выбор игровых автоматов от ведущих поставщиков программного обеспечения (к слову, коллекция SpinzWin может быть самой большой в мире), множество разнообразных тематических и геймплейных игр, а также ряд старых игр, таких как Mad Mad Monkey, Starburst и Reel Thunder. Для тех, кто не в настроении играть в слоты, в SpinzWin Casino имеется большое количество традиционных настольных игр и классических игр казино, таких как рулетка, блэкджек и баккара. Казино предлагает так же бонусные, и бесплатные спины на популярных слотах, а также бонусы для новичков и постоянные промоакции.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, PPC, SMM, Email

Страны: FI, DE, CA, NZ, UK

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